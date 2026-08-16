Gonzalo Espina lidera preferencias de Morena en Cuajimalpa

Gonzalo Espina encabeza preferencias de Morena en Cuajimalpa

Distintas mediciones de opinión colocan al magistrado federal Gonzalo Espina como uno de los perfiles con mayor nivel de preferencia entre quienes han sido consultados sobre una candidatura de Morena a la alcaldía Cuajimalpa, de cara al proceso electoral 2027 en la Ciudad de México.

De acuerdo con distintos ejercicios de medición, en promedio, Espina obtiene más del 35 por ciento de preferencias entre las personas consultadas.

Durante el ejercicio más reciente, Espina registró el 35.2 de las preferencias, seguido por Carlos Madrazo quien obtuvo la aprobación del 32.6 por ciento de los ciudadanos que participaron en el ejercicio.

En dicha medición aparecen Susana Cueto, con 10.4 por ciento, y Roberto Candia, con 6.1 por ciento. En tanto, 15.7 por ciento de las personas participantes señaló que aún no tiene una preferencia definida.

El ejercicio contempló mil entrevistas a nivel local, realizadas los días 10 y 11 de agosto, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ±3.8 por ciento.

Con una diferencia menor a tres puntos porcentuales entre los dos primeros lugares, la medición perfila un escenario competido entre Espina y Madrazo, mientras que el resto de los nombres incluidos se ubica a mayor distancia.

Los resultados del último ejercicio de medición reflejan las preferencias registradas al momento del levantamiento y no representan una definición sobre quién será el candidato o candidata de Morena para Cuajimalpa.