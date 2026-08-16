Ecatepec rehabilita parque de Ampliación Tulpetlac con mejoras para la comunidad

Gobierno de Azucena Cisneros interviene Parque de Ampliación Tulpetlac con acciones de mejora integral

Entre pintura nueva, trabajos de limpieza y áreas renovadas, el parque recreativo de la colonia Ampliación Tulpetlac volvió a manos de la comunidad tras una intervención realizada por el gobierno municipal de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

El espacio, de mil 139 metros cuadrados, forma parte de los 500 sitios públicos que serán recuperados y reintegrados a la población. Durante la intervención se realizaron trabajos de poda, pintura de los juegos infantiles y de la cancha de basquetbol, así como el remozamiento de sus tableros, limpieza y reforestación.

Durante la entrega del parque a la comunidad, Azucena Cisneros Coss destacó las posibilidades que ofrece el lugar para la convivencia y la actividad física, particularmente para niñas, niños y jóvenes.

“Este es un parque pequeño, pero con muchos elementos porque aquí sí hay para hacer ejercicio, para los niños una cancha. Que lo mantengan así, que los vecinos puedan estar haciendo su faena, que salgan para que puedan estar conviviendo con todos los niños”, afirmó la alcaldesa.

Además de los trabajos de rehabilitación, el gobierno municipal incorporó al parque el programa “Cambia de Cancha”, mediante el cual se impartirán gratuitamente distintas actividades para la comunidad, principalmente físicas y dirigidas a las y los jóvenes.

La intención, de acuerdo con lo señalado durante la entrega, es que estas actividades contribuyan a la reapropiación del espacio por parte de los vecinos.

Avanzan las obras

Durante su mensaje ante los habitantes de la colonia, Cisneros Coss señaló que el gobierno municipal trabaja en distintas regiones de Ecatepec para atender las necesidades que enfrenta el municipio.

“Venimos de varias regiones, pero todo el tiempo es hacer y hacer obras. ¿Qué tenemos?, una devastación en lo largo y ancho del municipio, pero avanzamos. Y estoy segura que vamos a avanzar muchísimo. No vamos a acabar, eso sí, pero vamos a avanzar mucho”, expresó.

La intervención del parque forma parte de las acciones para recuperar espacios públicos y ponerlos nuevamente a disposición de las comunidades.

Atención al suministro de agua

Durante la entrega del espacio, la alcaldesa adelantó que en esta región de Ecatepec también se trabajará en la rehabilitación de los sistemas de rebombeo.

La zona ha enfrentado durante años escasez de agua potable, por lo que, de acuerdo con lo anunciado por Cisneros Coss, la rehabilitación de estos sistemas busca mejorar la distribución del líquido a través de la red hacia las distintas comunidades.