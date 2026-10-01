¿Hay clases en UNAM, IPN y UAM el 2 de octubre? Reporte previo a las marchas de este viernes

Este viernes 2 de octubre se conmemorarán 58 años de la Matanza de Tlatelolco, por lo que habrá una movilización estudiantil y civil hacia la plancha del zócalo capitalino. Conoce qué instituciones han suspendido sus clases.
¿Hay clases en la UNAM, IPN y UAM este viernes 2 de octubre?
Es necesario mencionar que los calendarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no tienen contemplado el 2 de octubre como día de asueto.
No obstante, ante el aniversario del 2 de octubre, cada año se realiza una marcha para conmemorar lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, por lo que la comunidad estudiantil suele convocar contingentes para asistir a la manifestación. Es debido a esto que algunas veces las instituciones o el alumnado suspenden las clases.
¿Qué escuelas no van a tener clases el 2 de octubre?
Hasta el momento, la SEP no ha publicado ningún comunicado sobre una posible suspensión de clases, pero se espera que las aulas continúen con normalidad.
UNAM
La UNAM no se ha pronunciado como institución; sin embargo, en años anteriores cada plantel se ha organizado para los contingentes. Hasta el momento, estas son las facultades que han tomado sus instalaciones para realizar un paro de actividades:
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Arquitectura
Se espera que otras facultades terminen sus asambleas para determinar qué acciones tomarán, mientras que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Plantel Iztacala ha informado que sí habrá clases, pero que los profesores no harán pase de lista.
IPN
A través de redes sociales, el IPN ha publicado un comunicado en el que informa a su comunidad politécnica que las actividades académicas se llevarán a cabo en línea en los diferentes centros, unidades y escuelas de los niveles medio superior y superior ubicados en la Ciudad de México.
UAM
Por el momento la UAM no ha publicado ningún comunicado oficial, sin embargo, su comunidad estudiantil han convocado contingentes para marchar rumbo al zócalo capitalino el viernes 2 de octubre, por lo que se espera que cancele clases o que se leven a cabo en modalidad en línea.