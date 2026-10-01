¿Hay clases en UNAM, IPN y UAM el 2 de octubre? Reporte previo a las marchas de este viernes

¿Hay clases en UNAM, IPN y UAM el 2 de octubre? CIUDAD DE MÉXICO, 02OCTUBRE2025.- CIUDAD DE MÉXICO, 02OCTUBRE2025.- Un joven protestó enfrente elementos de la Policía en la calle de 5 de mayo en el Centro Histórico, en el marco del 56 Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM.- CIUDAD DE MÉXICO, 02OCTUBRE2025.- Un joven protestó enfrente elementos de la Policía en la calle de 5 de mayo en el Centro Histórico, en el marco del 56 Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM.- En el marco de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco en 1968, jóvenes exigieron justicia en Eje Central rumbo al Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Este viernes 2 de octubre se conmemorarán 58 años de la Matanza de Tlatelolco, por lo que habrá una movilización estudiantil y civil hacia la plancha del zócalo capitalino. Conoce qué instituciones han suspendido sus clases.

¿Hay clases en la UNAM, IPN y UAM este viernes 2 de octubre?

Es necesario mencionar que los calendarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no tienen contemplado el 2 de octubre como día de asueto.

No obstante, ante el aniversario del 2 de octubre, cada año se realiza una marcha para conmemorar lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, por lo que la comunidad estudiantil suele convocar contingentes para asistir a la manifestación. Es debido a esto que algunas veces las instituciones o el alumnado suspenden las clases.

¿Qué escuelas no van a tener clases el 2 de octubre?

Hasta el momento, la SEP no ha publicado ningún comunicado sobre una posible suspensión de clases, pero se espera que las aulas continúen con normalidad.

UNAM

La UNAM no se ha pronunciado como institución; sin embargo, en años anteriores cada plantel se ha organizado para los contingentes. Hasta el momento, estas son las facultades que han tomado sus instalaciones para realizar un paro de actividades:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Arquitectura

Se espera que otras facultades terminen sus asambleas para determinar qué acciones tomarán, mientras que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Plantel Iztacala ha informado que sí habrá clases, pero que los profesores no harán pase de lista.

IPN

A través de redes sociales, el IPN ha publicado un comunicado en el que informa a su comunidad politécnica que las actividades académicas se llevarán a cabo en línea en los diferentes centros, unidades y escuelas de los niveles medio superior y superior ubicados en la Ciudad de México.

UAM

Por el momento la UAM no ha publicado ningún comunicado oficial, sin embargo, su comunidad estudiantil han convocado contingentes para marchar rumbo al zócalo capitalino el viernes 2 de octubre, por lo que se espera que cancele clases o que se leven a cabo en modalidad en línea.