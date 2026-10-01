Metro certifica a 958 trabajadores en 2026 para reconocer sus conocimientos y habilidades

Durante su participación en la Feria del Sistema Nacional de Competencias Laborales CONOCER 2026, el Sistema de Transporte Colectivo informó que en lo que va del año ha certificado a 958 personas, una cifra que representa el 42% de las 2,262 certificaciones que entregó entre 2011 y 2025.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, participó en el encuentro junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la directora general del CONOCER, María Guillermina Alvarado Moreno, entre otros representantes de instituciones educativas, laborales y de capacitación.

Adrián Ruvalcaba y Mario Delgado

La certificación abarca distintas labores que forman parte de la operación cotidiana de la Red, y que van desde actividades relacionadas con instalaciones fijas, vías y material rodante hasta la conducción de trenes, seguridad, atención al usuario y servicios médicos.

Rubalcava destacó que este proceso permite a las y los trabajadores acreditar formalmente sus conocimientos, habilidades y experiencia para obtener un reconocimiento oficial con validez nacional.

A través del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE), el Metro cuenta con una entidad propia de evaluación y certificación y actualmente dispone de 34 estándares de competencia.

Entre ellos se encuentran la reparación de cables de energía, mantenimiento de torniquetes y validadores de tarjetas, conservación de vías, soldadura de perfiles y armado de componentes de los trenes. También contempla la conducción de trenes neumáticos, de la Línea A y de unidades basadas en sistemas digitales, así como la coordinación y supervisión de la circulación.

La certificación también alcanza tareas que tienen contacto directo con los usuarios, como la venta de boletos y recarga de tarjetas, supervisión de taquillas, atención al ciudadano y formación de personal. Se incluyen además estándares relacionados con atención prehospitalaria, servicios auxiliares médicos, seguridad y salud en el trabajo.

Para 2026, uno de los objetivos del Metro es incrementar el número de trabajadores certificados en el estándar EC1268 “Atención al usuario basada en el buen trato”, con el propósito de fortalecer la atención a las personas que utilizan diariamente el sistema.

El organismo señaló que estos procesos no sólo buscan reconocer la experiencia acumulada por su personal, sino también contribuir a fortalecer las labores de mantenimiento y operación de la Red.

La certificación no se limita al personal del Metro. El INCADE también ofrece algunos de sus estándares a personas externas al Sistema de Transporte Colectivo.

Durante la feria, el Metro presentó además una cabina de tren a tamaño real con simuladores de conducción, con los que las y los asistentes pudieron acercarse a las tareas que realizan quienes conducen los trenes. El simulador ferroviario CDMX fue desarrollado por el ingeniero Jorge Moreno Arriaga, colaborador de Expo-Metro del INCADE.

Con estas acciones, el Metro busca que los conocimientos adquiridos en talleres, vías, trenes, estaciones y áreas técnicas puedan traducirse en una certificación formal y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades del personal que mantiene en funcionamiento una red utilizada diariamente por millones de personas.