Edomex y Probosque restauran bosques y protegen los ríos de la entidad

El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), trabaja desde 2024 en la recuperación de bosques de galería mediante el establecimiento de especies nativas como ahuehuetes, sauces y ailes, que funcionan como filtros naturales, contribuyen a la protección contra inundaciones y constituyen corredores de vida.

Actualmente Probosque ha realizado 79 jornadas de trabajo en 510.86 kilómetros. Los municipios con mayor participación en estas acciones son Timilpan, Tejupilco, Atlacomulco, Coatepec Harinas y Valle de Bravo.

Durante el webinar “Cruzada Estatal para el Rescate de los Ríos y Bosques de Galería”, Alejandro Sánchez Vélez, Director General de Probosque, explicó que la conservación de estos ecosistemas requiere comprender a los ríos a partir de su cuenca hidrográfica, sus bosques de galería, su biodiversidad y las comunidades que dependen de ellos.

Recordó que el agua dulce representa apenas el dos por ciento del agua total del planeta y que tan solo el 0.15% se encuentra en ríos, arroyos y lagos, donde se concentra el 45% de toda la biodiversidad existente.

Los principales retos que enfrentan estos ecosistemas es precisamente la escasez de agua a causa del cambio climático, la extracción excesiva para riego, que representa cerca del 70% del uso, la extracción de materiales pétreos, así como la presencia de especies exóticas como el pez diablo y el lirio acuático, que desplazan a las especies nativas.

Asimismo, explicó que la contaminación, las descargas de aguas residuales, los desechos industriales y los retornos agrícolas o domésticos requieren acciones concretas en las que participen las comunidades.

Probosque fortalece la profesionalización de su personal y promueve la participación comunitaria en jornadas de biomonitoreo, a través del estudio de macroinvertebrados presentes en los ríos, los cuales funcionan como indicadores de la calidad del agua.

Además, mediante el proyecto Bosque Escuela, acerca a la población conocimientos sobre el funcionamiento de los ríos, su dinámica fluvial, biodiversidad y la importancia de conservar estos ecosistemas.