Morena busca evitar que autos se estacionen en esquinas para evitar accidentes

Con esta medida, planean evitar accidentes

Para reducir el riesgo de accidentes y mejorar la visibilidad en los cruces peatonales, la bancada de Morena en el Congreso local propuso prohibir que los vehículos se estacionen en las esquinas de las calles cuando obstruyan la visibilidad de peatones y conductores.

El legislador, Israel Moreno Rivera, planteó adicionar el artículo 197 Bis a la Ley de Movilidad capitalina, con el objetivo de establecer esta medida como una acción preventiva de seguridad vial.

Moreno Rivera explicó que un automóvil estacionado en una esquina puede impedir que una persona vea si se aproxima un vehículo y, al mismo tiempo, dificultar que el conductor detecte con anticipación a la persona que intenta cruzar.

“Impiden ver y ser visto, si una persona, niña, adulto mayor, persona con discapacidad o cualquier capitalino, intenta cruzar la calle, el vehículo estacionado le bloquea la visibilidad”, señaló.

El diputado indicó que en la Ciudad de México se realizan alrededor de 19 millones de viajes diariamente y advirtió que, cuando una esquina está ocupada por un vehículo, los peatones pueden verse obligados a avanzar más allá de la banqueta para comprobar si es seguro cruzar.

“Y el conductor de un vehículo tampoco puede ver con anticipación a la persona que está por cruzar, eso es precisamente lo que propongo prevenir”, sostuvo.

La iniciativa plantea establecer en la Ley de Movilidad que las personas usuarias de la vía se abstengan de estacionar vehículos en las esquinas y zonas inmediatas cuando ello reduzca la visibilidad.

Moreno Rivera señaló que medidas similares ya forman parte de las normas de movilidad de otras ciudades y entidades del país, entre ellas Monterrey, San Miguel de Allende, Manzanillo y Jalisco.

El legislador sostuvo que una esquina no debe considerarse simplemente como un espacio disponible para estacionar, sino como un punto de interacción entre peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.

“Para que ese encuentro sea seguro, la visibilidad es fundamental”, afirmó.

El diputado por el distrito 10 de Venustiano Carranza aclaró que la propuesta busca prevenir situaciones de riesgo y recuperar la visibilidad en los cruces, más que establecer una medida recaudatoria.

“No se trata de prohibir, se trata de prevenir, de recuperar la visibilidad en nuestros cruces, de evitar que una persona tenga que asomarse entre los automóviles para saber si puede cruzar”, explicó.

Moreno Rivera añadió que la Ciudad de México cuenta con más de 25 mil calles, por lo que llamó a fortalecer las medidas de seguridad vial para peatones, ciclistas y conductores.

“Una esquina libre puede significar unos segundos más para ver a un peatón, para frenar y para evitar un accidente”, concluyó.