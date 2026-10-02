Cuajimalpa refuerza vigilancia y operativos preventivos en colonias

Operativos de seguridad Cuajimalpa

La alcaldía Cuajimalpa reforzó los recorridos de vigilancia y los operativos preventivos en distintas colonias de la demarcación, como parte de las acciones para atender reportes ciudadanos y prevenir delitos.

Los despliegues se realizaron en zonas como Camino al Olivo, Bosques, Laureles, Cooperativa Palo Alto, La Navidad, Granjas Navidad, El Huizache y Ocote, donde se incrementó la presencia policial mediante recorridos de vigilancia.

Carlos Orvañanos, alcalde de la demarcación, señaló que los operativos se mantienen de manera permanente y que durante la semana fueron atendidos distintos reportes a través del Centro de Operación y Reacción (COR).

Entre los casos reportados se encuentra la detención de un hombre durante uno de los patrullajes, luego de que presuntamente se le localizaron siete bolsas con polvo blanco con características similares a metanfetamina. La persona fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

En otro operativo, una persona fue detenida luego de que presuntamente intentara ingresar a un inmueble ubicado en Lomas de Vista Hermosa. El reporte fue recibido a través del COR y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

La alcaldía también informó sobre la detención de una persona por un presunto robo de cable en Bosques de las Lomas.

El Centro de Operación y Reacción concentra la videovigilancia, recepción de reportes ciudadanos y coordinación de la respuesta policial. Los vecinos pueden realizar reportes mediante el número 55 5814 2572 o a través de los grupos de WhatsApp de Vecino Vigilante.

De acuerdo con la alcaldía, una vez recibido un reporte, los operadores ubican el punto donde ocurre el incidente, canalizan la unidad más cercana y dan seguimiento a la atención.

Como parte de las acciones de prevención, autoridades de Cuajimalpa también participaron en una Asamblea de Seguridad en La Navidad, donde se reunieron con vecinos para conocer sus inquietudes y fortalecer las medidas de vigilancia en coordinación con autoridades capitalinas.

Orvañanos llamó a los habitantes de la demarcación a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa, con el objetivo de facilitar la intervención de las autoridades y fortalecer la respuesta ante posibles hechos delictivos.