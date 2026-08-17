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Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos

Aseguran 1.6 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Por Jorge Aguilar
Aseguramiento Cocaína asegurada. (Marina)

La Secretaría de Marina localizó y aseguró 54 bultos balizados con más de mil 600 kilos de cocaína, aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Autoridades informaron que este aseguramiento se llevó a cabo en continuidad con las acciones realizadas en una zona marítima contigua, donde personal de la Octava Región Naval aseguró una embarcación menor con aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína y detuvo a dos personas.

Durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, personal naval avistó diversos bultos balizados flotando en el mar, por lo que se desplegaron unidades para su localización y recuperación. Como resultado, fueron asegurados 54 bultos con cocaína, con un peso aproximado superior a mil 600 kilogramos.

La Marina detalló que este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente tres millones 200 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.

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