Aseguran 1.6 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Aseguramiento Cocaína asegurada. (Marina)

La Secretaría de Marina localizó y aseguró 54 bultos balizados con más de mil 600 kilos de cocaína, aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Autoridades informaron que este aseguramiento se llevó a cabo en continuidad con las acciones realizadas en una zona marítima contigua, donde personal de la Octava Región Naval aseguró una embarcación menor con aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína y detuvo a dos personas.

Durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, personal naval avistó diversos bultos balizados flotando en el mar, por lo que se desplegaron unidades para su localización y recuperación. Como resultado, fueron asegurados 54 bultos con cocaína, con un peso aproximado superior a mil 600 kilogramos.

La Marina detalló que este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente tres millones 200 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.