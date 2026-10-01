Descarta Higinio fracturas en Morena tras proceso para coordinadores estatales

El presidente del Senado, Higinio Martínez justifica que en todo proceso interno siempre hay inconformes (AS)

El presidente del Senado, Higinio Martínez, descartó que las inconformidades generadas por el proceso de encuestas para definir coordinaciones estatales de Morena puedan derivar en una división o fractura del partido y justificó que cualquier mecanismo de selección interna genera cuestionamientos.

“Siempre tendrá algún cuestionamiento”, sostuvo al ser interrogado sobre las críticas de militantes que quedaron fuera de las coordinaciones estatales.

Ante la posibilidad de que las molestias provoquen una fractura interna, el presidente del Senado confió en que las diferencias puedan resolverse pronto y sostuvo que este tipo de situaciones forman parte de cualquier proceso de selección política.

Cuestionado sobre el caso de Andrea Chávez y la definición de la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua, el presidente del Senado evitó pronunciarse sobre las disputas internas y señaló que corresponde al partido explicar los resultados.

Indicó que fueron las encuestas las que determinaron quiénes quedaron posicionados y que Morena deberá trabajar a partir de esos resultados, sin entrar en la disputa sobre a qué grupo político pertenecía la aspirante.

El senador mexiquense señaló que ha participado o presenciado distintos métodos de selección dentro de los partidos, desde elecciones internas y asambleas hasta tómbolas, y afirmó que en todos los casos existen personas inconformes con los resultados.

Martínez consideró que el punto central no es modificar el mecanismo de selección, sino que Morena tenga capacidad para atender y canalizar las inconformidades, revisar los casos en los que pudiera existir alguna razón y evitar que las diferencias escalen.

“Lo importante es que se canalicen estas, que se atiendan y, en su caso, ver si alguien tiene la razón”, afirmó.

Sobre las críticas que ha recibido por la conducción de las sesiones del Senado, particularmente por expresiones de legisladores que le han pedido dirigir con mayor firmeza los trabajos, Martínez dijo no haber escuchado directamente algunos de esos señalamientos.

Sin embargo, defendió su conducción y aseguró que existe tolerancia y prudencia para permitir que los senadores expongan sus posiciones, como ocurre con la senadora Lilly Téllez, incluso cuando sus intervenciones se prolongan o adquieren un tono ríspido, siempre que respeten el reglamento.

Subrayó que la Presidencia del Senado no permitirá expresiones que constituyan violencia de género, aunque sostuvo que existe libertad de expresión y que cada legislador debe asumir la responsabilidad por sus declaraciones.

“Cada quien es responsable de lo que dice y asume su responsabilidad”, señaló.

En ese contexto, también rechazó que las expresiones de la oposición sobre la llamada “ley antimemes” tengan sustento. Martínez aseguró que la legislación aprobada no contiene disposiciones dirigidas a censurar la sátira o los memes y afirmó que la libertad de expresión seguirá vigente.

Incluso después de que el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, votara en contra al considerar que existe un riesgo de censura, Martínez defendió el derecho de los legisladores a votar conforme a su conciencia.