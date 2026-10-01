Ruta del Cempasúchil en Xochimilco 2026: recorridos, fechas y precios

Ruta del Cempasúchil 2026. La Ruta del Cempasúchil es una experiencia turística y cultural realizada en los canales y chinampas de Xochimilco durante la temporada de Día de Muertos. (Wikimedia Commons y Pexels)

Con la llegada de octubre, los campos de Xochimilco comienzan a llenarse del característico color naranja del cempasúchil, una de las flores más representativas del Día de Muertos y elemento fundamental en las ofrendas que cada año se colocan para recordar a quienes ya fallecieron.

Para conocer de cerca su cultivo y las tradiciones que rodean esta celebración, Explora Xochimilco realizará la Ruta del Cempasúchil 2026 del 2 de octubre al 8 de noviembre, con recorridos al amanecer y al atardecer que tendrán una duración aproximada de tres a cuatro horas.

¿Qué es la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco?

La Ruta del Cempasúchil es una experiencia turística y cultural realizada en los canales y chinampas de Xochimilco durante la temporada de Día de Muertos. Su principal atractivo consiste en recorrer en trajinera los paisajes donde productores locales cultivan las flores que posteriormente son comercializadas en diferentes puntos de la Ciudad de México.

La experiencia no se limita únicamente a observar los campos. Los visitantes podrán conocer el funcionamiento de las chinampas, aprender sobre la producción del cempasúchil y acercarse a diferentes elementos de las tradiciones mexicanas relacionadas con la muerte.

Recorrido de la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco 2026

El punto de reunión para comenzar la experiencia será el Salón Michmani, ubicado en la Pista Olímpica Virgilio Uribe, a un costado del embarcadero de Cuemanco, desde donde los visitantes abordarán las trajineras para internarse en los canales de Xochimilco.

El recorrido tendrá una duración aproximada de tres a cuatro horas y contempla diferentes actividades:

Paseo por los canales de Xochimilco a bordo de una trajinera decorada.

Recorrido por las chinampas y explicación sobre este tradicional sistema agrícola.

Visita a la Chinampa del Cempasúchil para caminar entre los campos de flores y tomar fotografías.

Visita a Axolotl Calli, donde se realizará una representación de un panteón tradicional y se instalará una ofrenda de Día de Muertos.

Posibilidad de llevar la fotografía de un familiar fallecido para colocarla en la ofrenda.

Degustación de café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y postre tradicional.

Música prehispánica en vivo.

Narración de historias y leyendas relacionadas con Xochimilco.

Presentación vinculada con el juego de pelota prehispánico.

Actividades relacionadas con el cempasúchil y la elaboración de una bebida ancestral.

Fechas de la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco 2026

La Ruta del Cempasúchil 2026 se llevará a cabo del 2 de octubre al 8 de noviembre, por lo que estará disponible durante prácticamente toda la temporada de Día de Muertos en la Ciudad de México.

Los organizadores contemplan dos horarios para realizar la experiencia:

4:30 horas: recorrido para observar el amanecer entre los canales y chinampas.

16:00 horas: recorrido vespertino para contemplar el atardecer entre los campos de cempasúchil.

Precios y dónde comprar boletos para la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco 2026

El precio para participar en la Ruta del Cempasúchil 2026 será de $1,199 pesos por persona. Los niños de cero a cuatro años podrán ingresar gratuitamente, mientras que los menores a partir de los cinco años deberán pagar la tarifa completa.

Los boletos pueden solicitarse directamente con Explora Xochimilco, organizador de la experiencia, mediante sus canales oficiales. Igualmente es posible ingresar al sitio Boletópolis para adquirir los boletos.