Masacre de Tlatelolco: ¿Cuántos muertos hubo el 2 de octubre de 1968?

Movimiento estudiantil de octubre de 1968. Imágenes sobre el Movimiento Estudiantil de la Ciudad de México, Octubre 1968.

A más de medio siglo de la matanza de Tlatelolco, todavía no existe una cifra definitiva de las personas que murieron durante la represión del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Mientras el gobierno mexicano presentó inicialmente cifras de alrededor de 20 fallecidos, investigaciones posteriores han documentado decenas de víctimas y existen estimaciones que elevan el saldo a varios cientos.

¿Qué pasó en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968?

La tarde del 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. Poco antes de las 18:00 horas, cuando el mitin se encontraba próximo a concluir, comenzó un operativo en el que participaron fuerzas militares y el Batallón Olimpia.

El tiroteo posterior dejó muertos, heridos y cientos de detenidos. Sin embargo, determinar exactamente cuántas personas perdieron la vida continúa siendo uno de los principales interrogantes alrededor de la masacre.

¿Cuántas personas murieron en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968?

En los días posteriores, las autoridades manejaron cifras que oscilaron entre 20 y 30 fallecidos. Documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) elaborados meses después llegaron a registrar 28 personas muertas y 51 heridas durante los acontecimientos.

Una investigación presentada por Kate Doyle, del National Security Archive, documentó 44 fallecidos: 34 identificados y otros 10 cuya identidad no pudo establecerse. El propio Archivo General de la Nación advierte que esa relación tampoco puede considerarse definitiva.

Por su parte, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 durante el gobierno del expresidente Vicente Fox, concluyó que no existía evidencia suficiente para elaborar una lista definitiva de las víctimas.

Las estimaciones más altas comenzaron a circular prácticamente desde los días posteriores a la matanza. James Rodda, corresponsal del periódico británico The Guardian que se encontraba en México para cubrir los Juegos Olímpicos de 1968, calculó un saldo de 325 muertos. Esta cifra fue retomada posteriormente por Octavio Paz en su libro Postdata.

Otra estimación se origina a partir de que, en 1993, se colocó en la Plaza de Tlatelolco una estela que contaba con 32 nombres de las víctimas asesinadas aquel día.

En 1993, se colocó en la plaza de Tlatelolco una estela con 32 nombres de los asesinados que fueron identificados. De igual forma, en el Informe de la Fiscalía de 2005 del Femospp, Paco Ignacio Taibo II menciona que:

“Muchos de los muertos no eran estudiantes (…) sino empleados, trabajadores, vendedores ambulantes; las familias fueron presionadas para firmar actas de defunción que atribuían la muerte a causas naturales y los parientes fueron amenazados por la policía”.

Por otra parte, un reporte de la Embajada de Estados Unidos calculaba entre 150 y 200 muertos, mientras otros informes recibidos por agencias estadounidenses hablaban de hasta 350 fallecidos.

El propio Consejo Nacional de Huelga manejó cifras superiores a las oficiales. Documentación conservada por el Archivo General de la Nación señala que el CNH habló inicialmente de 40 fallecidos y que algunos testigos calcularon posteriormente alrededor de 150 cuerpos en la explanada.

¿Existe una cifra real y exacta de muertos del 2 de octubre?

La realidad es que no existe certeza sobre la cifra de personas fallecidas en aquella fecha. En su mayoría, existen estimaciones, pero no una documentación total de las víctimas, en donde la mayoría que han podido ser identificados de manera oficial, solo se registran hasta a 44 personas. El número exacto continúa sin conocerse 58 años después de aquella noche, convertida en uno de los episodios de represión política más trascendentes de la historia contemporánea de México y Latinoamérica.