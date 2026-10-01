Trabajadores del IMSS irrumpen en el Sindicato: ¿Qué pasa y cuál es su demanda?

Protesta de trabajadores del IMSS Irrumpen en el Sindicato (Fotos Cuartoscuro y redes)

Algunos Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protagonizaron una jornada de protestas en la Ciudad de México que terminó con el ingreso por la fuerza a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), después de más de nueve horas de movilizaciones y bloqueos.

Los manifestantes llegaron a la sede sindical luego de recorrer distintas vialidades y bloquear puntos como Circuito Interior y avenida Constituyentes.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Su manifestación tiene como eje la exigencia de cambios dentro de la organización sindical y una serie de demandas relacionadas con salarios, condiciones laborales, jubilación y abasto de insumos para la atención de la derechohabiencia.

La movilización surgió después de que los trabajadores inconformes no consiguieron establecer una mesa de negociación con la dirigencia del SNTSS. A partir de ello, los manifestantes exigieron la salida del secretario general del sindicato, Rafael Olivos Hernández, a quien atribuyen supuestas violaciones estatutarias.

Entre sus principales exigencias está la realización de un congreso extraordinario para abordar la situación interna del sindicato. También reclaman mejores condiciones laborales y cuestionan el incremento salarial de 2.9 por ciento.

Los trabajadores plantean además un aumento de 10 por ciento al tabulador, de acuerdo con las demandas expuestas durante la jornada de protesta.

La lista de exigencias también incluye una jubilación digna, y detener la precarización laboral.

¿Qué ocurrió en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social?

Después de varias horas de movilización, los trabajadores llegaron a las inmediaciones de las oficinas centrales del sindicato.

Al llegar al inmueble sindical, los manifestantes rompieron las cadenas colocadas en el acceso principal y posteriormente ingresaron a las instalaciones.

¿Qué respondió el sindicato a los trabajadores del IMSS?

A través de un comunicado, el SNTSS sostuvo que desde el comienzo de las expresiones de inconformidad ha mantenido abierta la posibilidad de escuchar a los trabajadores y establecer un diálogo directo.

En su posicionamiento, el sindicato señaló que ofreció recibir a una representación de los inconformes para conocer sus planteamientos y buscar respuestas mediante una conversación que se desarrolle de manera ordenada y respetuosa.

La organización sindical explicó que hasta ese momento no había sido posible concretar una mesa de diálogo porque no existía un acuerdo sobre las condiciones del encuentro ni sobre la representación que participaría en él.

SNTSS condena violencia durante la protesta

El sindicato también se refirió a los hechos ocurridos durante las manifestaciones y marcó una diferencia entre la protesta pacífica y las acciones que, de acuerdo con su comunicado, pusieron en riesgo a personas o instalaciones.

El SNTSS denunció el lanzamiento de piedras y otros objetos, las agresiones contra personas, los daños a instalaciones y los intentos de ingreso por la fuerza al inmueble.

La dirigencia sindical sostuvo que este tipo de acciones no contribuyen a resolver las diferencias internas y llamó a los participantes a mantener sus expresiones dentro de cauces pacíficos.

También afirmó que no responderá con violencia ante las provocaciones y reiteró que su postura será mantener abierta la vía del diálogo.