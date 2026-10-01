Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo depositan el último pago del año a adultos mayores? (Pexels/Gobierno de México)

Después del pago correspondiente al periodo septiembre-octubre solo queda un pago pendiente Pensión Bimestral de los meses noviembre-octubre de este 2026.

Este apoyo social está dedicado a mujeres y adultas mayores de 65 años en todo el país para garantizar una vejez digna y plena.

¿Cuándo se depositará en pago de noviembre-diciembre?

Aunque aún existe una fecha confirmada para el depósito del último pago del año, este debería de realizarse durante todo el mes de noviembre de manera paulatina basado en la inicial del apellido de la persona beneficiaria.

El monto será de $6,400 pesos y se otorgará de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo puedo solicitar la Pensión para Adultos Mayores?

Actualmente el registro al programa se encuentra cerrado, no obsta, las convocatorias salen a lo largo del año. Solo necesitas esperar un periodo de registro, buscar un Módulo del Bienestar, llevar los documentos necesarios. Posteriormente todo será validado y en caso de ser acreedora o acreedor se te otorgará una Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos y la documentación para la inscripción?

Para poder ser beneficiaria o beneficiario debes ser una persona adulta mayor con 65 años o más al momento de solicitar la pensión, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en México.

La documentación que se solicita es la sguiente.

Acta de nacimiento.

CURP reciente.

Copia de comprobante de domicilio.

Copia de identificación oficial vigente.

Número telefónico de contacto.

Otros pagos de pensiones

Asimismo, durante el mes de octubre se realizará el pago de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Para el IMSS las fechas de pago son las siguientes.

Octubre, viernes 2 de octubre.

Noviembre, lunes 2 de noviembre.

Diciembre, martes 1 de diciembre.

El pago del aguinaldo no tiene fecha exacta, por lo que puede otorgarse a lo largo del mes de noviembre,

En el caso del ISSSTE ya se realizó el pago correspondiente al mes de octubre, pero queda pendiente el pago de noviembre, diciembre y el aguinaldo.