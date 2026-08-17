Azucena Cisneros transforma tiraderos e invasiones en parque lineal en Ecatepec

Lo que durante décadas fue utilizado como tiradero clandestino y zona de invasiones fue transformado en un espacio público para las familias de la colonia México Nuevo, en la zona de Ciudad Cuauhtémoc, donde la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la Alameda México Nuevo.

El nuevo parque lineal fue construido en poco más de un año y cuenta con diferentes espacios destinados al deporte, la recreación y la convivencia familiar. La obra se realizó en una zona que anteriormente ocupaba parte del derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante los trabajos de recuperación fueron retiradas más de mil 600 toneladas de basura y cascajo, además de suspenderse actividades relacionadas con tiraderos clandestinos que operaban en el lugar.

La Alameda México Nuevo cuenta con canchas de futbol y basquetbol, trotapista, juegos infantiles, áreas para ejercitarse, un espacio destinado para perros y jardines polinizadores.

También se realizó el rescate del llamado Parque Pemex, donde se instalaron una cancha de basquetbol, juegos infantiles y áreas verdes.

Durante la inauguración, Cisneros Coss señaló que la recuperación del espacio representa una mejora para la calidad de vida de los habitantes de la colonia y destacó que las nuevas instalaciones están dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias en general.

“Es por ustedes”, expresó la alcaldesa al dirigirse a las niñas y niños de México Nuevo.

La presidenta municipal también señaló que la transformación del lugar busca brindar mayor seguridad y devolver a la población espacios públicos que durante años permanecieron en condiciones de abandono.

“No entregamos hoy una Alameda, entregamos bienestar, seguridad, amor a los niños, a los jóvenes, tranquilidad y el derecho a espacios como éstos”, afirmó.

Uno de los habitantes de la colonia, quien llegó a vivir a la zona hace aproximadamente 30 años, recordó que durante mucho tiempo los vecinos enfrentaron problemas relacionados con los servicios públicos, la inseguridad, la falta de iluminación y la acumulación de basura. Por ello, consideró que la transformación del lugar representa un cambio importante para la comunidad.

Además de la construcción del parque, en la colonia México Nuevo se realizaron otras obras que forman parte de la recuperación de la zona. Entre ellas se encuentra la construcción de un CBTIS por parte del Gobierno Federal, así como la pavimentación de 10 calles y la introducción de redes de agua potable y drenaje por parte de las autoridades municipales.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que durante las labores de limpieza fueron retiradas más de mil 600 toneladas de residuos.

También explicó que fueron colocados 96 postes nuevos, 335 luminarias y ocho reflectores, además de realizarse 22 reconexiones para mejorar la iluminación del espacio.

La instalación de luminarias busca mejorar las condiciones de seguridad durante la noche y permitir que las familias puedan utilizar las áreas recreativas con mayor tranquilidad. Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, explicó que uno de los objetivos de la construcción del parque es favorecer la infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo.

Esta característica también busca contribuir a la prevención de inundaciones en las zonas bajas de la comunidad, al permitir una mejor captación del agua durante las lluvias. Durante el proceso de recuperación también participó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Su titular, Jesús Clara González, señaló que antes de la intervención se encontraron diferentes situaciones de riesgo, entre ellas grandes cantidades de basura, animales muertos y fauna nociva. También indicó que fueron suspendidos negocios clandestinos y se revisaron las condiciones de seguridad de la zona.

La recuperación del espacio involucró a diferentes áreas del gobierno municipal, entre ellas Obras Públicas, Servicios Públicos, Protección Civil y Medio Ambiente. Las autoridades señalaron que la intervención permitió pasar de un sitio utilizado como tiradero ilegal a un espacio destinado al deporte, la recreación, la convivencia y el cuidado del medio ambiente.

La instalación de jardines polinizadores también busca contribuir al mejoramiento de las áreas verdes y favorecer la presencia de especies que ayudan a los ecosistemas.

Con la inauguración de la Alameda México Nuevo, el Gobierno de Ecatepec señaló que continuará con acciones para recuperar espacios públicos que durante años permanecieron abandonados o fueron utilizados de manera irregular.

El objetivo es que estos lugares puedan ser aprovechados nuevamente por las familias y convertirse en puntos de encuentro para la comunidad.

La nueva Alameda representa así una intervención que combina infraestructura, seguridad, limpieza y recuperación ambiental en una zona que por años enfrentó problemas de abandono y acumulación de basura.