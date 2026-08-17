CDMX asegura 15 inmuebles y detiene a 24 personas por casos de despojo en 12 días

Despojos en la CDMX afectan a más de 72 mil personas Ciudad de México. Mayo, 2022. FOTO: CUARTOSCURO ERNESTO ÁLVAREZ (Ernesto Alvarez)





El reforzamiento de la estrategia contra el despojo en la Ciudad de México derivó, en sus primeros 12 días, en el aseguramiento de 15 inmuebles, 24 personas detenidas y ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Desde el pasado 5 de agosto, cuando se presentó el nuevo esquema de prevención, restitución y justicia, la dependencia recibió 89 denuncias relacionadas con posibles despojos. Después de revisar los casos, identificó 14 en los que existen elementos para considerar que podría configurarse este delito, mientras que otros 46 permanecen en revisión y 29 corresponden a situaciones que no necesariamente constituyen despojo.

En los 14 casos identificados como posibles despojos, la Fiscalía reportó cinco personas detenidas, dos judicializaciones, ocho inmuebles asegurados, una orden de restricción y tres acuerdos celebrados. Algunos de los aseguramientos se concretaron en uno, dos o tres días después de recibida la denuncia.

Los casos atendidos han sido en inmuebles ubicados en Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. En Iztapalapa, por ejemplo, una denuncia presentada el 7 de agosto derivó en el aseguramiento del inmueble al día siguiente; en otro caso de la misma alcaldía, la denuncia del 12 de agosto fue atendida con un aseguramiento tres días después.

Fiscalía distingue despojos de conflictos familiares y civiles

La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, explicó que no todas las denuncias por despojo corresponden necesariamente a ese delito. Entre los casos recibidos existen conflictos por herencias, diferencias entre familiares, problemas entre arrendadores e inquilinos y disputas sobre la propiedad o posesión de terrenos.

Por ello, la Fiscalía estableció un mecanismo de revisión para determinar cuándo puede actuar de manera inmediata y cuándo es necesario realizar una investigación documental antes de ordenar un aseguramiento. La funcionaria advirtió que actuar sin determinar quién es el legítimo propietario o poseedor podría generar acciones arbitrarias.

De las 89 denuncias recibidas en los 12 días posteriores al anuncio de la estrategia, dos correspondieron a posibles despojos con violencia y 12 a casos sin violencia.

Entre los primeros se encuentran el caso de una persona que, después de ausentarse por una urgencia médica, encontró su departamento ocupado, con las chapas cambiadas y amenazas con un arma de fuego, así como el de un adulto mayor cuyo departamento fue ocupado mediante amenazas.

La Fiscalía también identificó 29 denuncias que no necesariamente constituyen despojo. Entre ellas están conflictos por incumplimiento de contratos de arrendamiento o disputas familiares por herencias en las que no necesariamente se ha perdido la posesión del inmueble. Estos asuntos, explicó Alcalde Luján, deben atenderse por las vías civiles o jurídicas correspondientes.

Además de los casos recientes, la dependencia comenzó a revisar expedientes anteriores. En esta segunda vertiente reportó 24 personas detenidas, 15 inmuebles asegurados, ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas, una orden de restricción, 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios.

Policía responde en tres minutos; habrá defensoría gratuita

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el tiempo promedio de respuesta a reportes relacionados con posibles despojos, allanamientos o ingresos irregulares a inmuebles es de tres minutos.

Desde enero se han realizado 27 remisiones y detenido a 90 personas por hechos relacionados con ingresos por la fuerza o aparentemente irregulares a propiedades. De ese total, 44 detenciones ocurrieron durante los 12 días posteriores al reforzamiento de la estrategia.

La policía también incrementó el monitoreo de redes sociales y la presencia en zonas donde se reportan posibles despojos. Entre los casos recientes se encuentran detenciones en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Pablo Vázquez aclaró que las detenciones ocurren ante hechos que podrían ser constitutivos de despojo, pero corresponde a la Fiscalía determinar jurídicamente cada caso.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que desde el inicio de su administración se creó el Gabinete Interinstitucional contra el Despojo y se impulsó el aumento de penas para este delito. Señaló que el objetivo de la estrategia es intervenir antes, durante y después de un intento de despojo, mediante acciones de prevención, investigación, sanción y restitución del patrimonio.

Clara Brugada anunció además que el 24 de agosto comenzará en el Zócalo la Defensoría Social Ponciano Arriaga, con 100 profesionales del Derecho distribuidos en cinco equipos y especializados en materias civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral. La atención será gratuita y se realizará semanalmente.

La Consejería Jurídica indicó que el modelo buscará acompañar a las personas desde la recepción de su problema hasta su solución y canalizarlas, cuando corresponda, a dependencias locales y federales relacionadas con vivienda, regularización de la tierra, seguridad, protección de adultos mayores y registro de propiedad.

Clara Brugada sostuvo que el propósito de la estrategia es evitar que el paso del tiempo consolide situaciones de despojo y afirmó que el gobierno buscará atender tanto los casos recientes como aquellos ocurridos años atrás.