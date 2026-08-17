Congreso CDMX pide a bancos alternativas de identificación para adultos mayores

Los bancos utilizan datos biométricos para garantizar la seguridad de los clientes (La Crónica de Hoy)

Debido a que muchos adultos mayores enfrentan dificultades para usar los sistemas biométricos en las instituciones bancarias, el Congreso de la Ciudad de México llamó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (BANXICO) a impulsar y fortalecer mecanismos alternativos de autenticación e identificación para que puedan tener acceso a los servicios financieros.

El llamado surge de una propuesta presentada por legisladores del Partido Verde, Jesús Sesma, Manuel Talayero y Rebeca Peralta, quienes lamentaron que hay ocasiones en que los adultos mayores no pueden realizar sus trámites.

La diputada Rebeca Peralta explicó que hay adultos mayores que —por condiciones asociadas a su edad, alguna discapacidad o cualquier otra circunstancia— no pueden realizar trámites bancarios, porque sus huellas dactilares no son reconocidas en los sistemas biométricos habilitados en los bancos.

“Teniendo más de 70 años pasamos a ventanilla y nos piden nuestras huellas, y el sistema no las lee. La cajera nos pide nuevamente poner el dedo y no lo lee. Nos pide poner otro dedo para leer la huella dactilar y tampoco lo lee”, señaló.

Peralta explicó que lo anterior provoca que los adultos mayores se sientan mal, “porque queremos nuestro dinero o cambiar la tarjeta porque está por vencer, y nuestra huella simple y sencillamente ya no es reconocida por las herramientas digitales que existen”.

La legisladora puso como ejemplo el caso de una señora de más de 90 años que fue obligada por una institución bancaria a acudir a la sucursal donde abrió su cuenta, para que acreditara que estaba viva y tomarle sus huellas dactilares; pese a que llegó en ambulancia al banco, no pudo retirar su dinero porque sus huellas no fueron reconocidas por el sistema biométrico.

La diputada señaló que esta situación no significa otra cosa más que la prohibición y restricción al acceso de los servicios financieros que presta la banca en México.

“Existen varios casos que han sido documentados y se encuentran los expedientes en conocimiento de las autoridades como la CONDUSEF, en los que personas adultas mayores, por no tener huellas dactilares o haber perdido la vista, dejan de tener acceso a su dinero, que durante muchos años ahorraron y se encuentra en una institución bancaria”, enfatizó.

La propuesta presentada por la bancada de verde exhorta a la CNBV y al BANXICO para que, en coordinación con las autoridades competentes, impulsen opciones de autenticación e identificación para que el uso de los sistemas biométricos no sea un obstáculo para dicho sector de la población al momento de realizar trámites bancarios.

“Este Punto de Acuerdo pretende promover una visión de inclusión financiera con perspectiva de edad, en la que la innovación tecnológica esté acompañada de alternativas que atiendan las necesidades y circunstancias particulares de las personas adultas mayores”.

Ello, añadió, para evitar que recurran innecesariamente a familiares o terceras personas para realizar operaciones sobre los recursos que les pertenecen. Además, para que no vean limitada su autonomía económica a causa de una dificultad tecnológica.

“Que el sistema financiero mexicano avance hacia modelos de autenticación que sean simultáneamente seguros, accesibles, incluyentes y respetuosos de la dignidad de las personas adultas mayores”, concluyó.