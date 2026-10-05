Ale Rojo de la Vega entrega rehabilitación de ciclovía en la Tabacalera

Ciclovía en la colonia Tabacalera

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó la rehabilitación de la ciclovía ubicada en la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera, como parte de las acciones que realiza la Alcaldía para recuperar vialidades y espacios públicos en distintas zonas de la demarcación.

Los trabajos abarcaron un tramo de 290 metros, comprendido entre Plaza de la República y Paseo de la Reforma, donde se intervino el espacio destinado a la movilidad ciclista para mantenerlo en mejores condiciones para quienes viven, trabajan o transitan por la zona.

Espacios para la movilidad

Durante la entrega de la obra, Rojo de la Vega resaltó la importancia de conservar en buenas condiciones los espacios destinados a la movilidad, al señalar que esto contribuye a contar con calles más seguras y mejores condiciones para quienes utilizan estos espacios.

“Calles más seguras, mejor movilidad y espacio público digno. Así se ve cuando encontramos el cómo sí”, aseguró la alcaldesa.

La rehabilitación de la ciclovía forma parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc, mediante la cual la Alcaldía identifica las acciones de recuperación de espacios públicos que se llevan a cabo durante la actual administración.

Con esta intervención, la Alcaldía señaló que mantiene las acciones de recuperación de vialidades y espacios públicos en distintos puntos de la demarcación.