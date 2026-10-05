Anuncian regularización de la tenencia de la tierra en La Palma, Ecatepec

Las familias de la colonia La Palma Tulpetlac podrán iniciar el proceso para regularizar la tenencia de sus terrenos, luego de que el Gobierno de Ecatepec anunciara el comienzo de un programa que busca brindar certeza jurídica a los habitantes de esta zona. La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que en La Palma se instalará una ventanilla para que los vecinos puedan realizar los trámites relacionados con la regularización de sus propiedades.

El anuncio se realizó durante una asamblea con habitantes de la colonia, donde la alcaldesa señaló que esta estrategia busca atender una situación que durante años ha afectado a familias que viven en zonas que no cuentan con certeza jurídica sobre sus terrenos. Cisneros Coss explicó que la regularización forma parte de los trabajos que realiza el municipio para atender las necesidades de las comunidades y acompañar a las familias en los procesos relacionados con su patrimonio. La presidenta municipal señaló que muchas personas han construido sus viviendas con el esfuerzo de varios años, por lo que consideró importante que puedan contar con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus terrenos.

De acuerdo con las autoridades municipales, La Palma Tulpetlac fue una de las zonas que se desarrollaron mediante la venta irregular de terrenos. Ante esta situación, el gobierno municipal busca apoyar a las familias que actualmente habitan el lugar para que puedan avanzar en la regularización de sus propiedades. El director de Desarrollo Urbano, Eduardo Nava, explicó que La Palma será el proyecto piloto de un programa de regularización de la tenencia de la tierra que se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). El convenio contempla también trabajos en otras zonas del municipio, entre ellas el Ejido de San Cristóbal, Guadalupe Victoria, Santa María Tulpetlac y la Laguna Chiconautla.

La instalación de una ventanilla en La Palma permitirá que los habitantes puedan acercarse para conocer los requisitos y comenzar los trámites correspondientes sin tener que trasladarse a otros puntos. Durante la jornada, Azucena Cisneros también realizó un recorrido por el andador y la calle Las Torres, vialidad que fue pavimentada con la participación de los vecinos y el respaldo del gobierno municipal. La calle es utilizada diariamente por cientos de personas, entre ellas madres y padres de familia, así como estudiantes que acuden a las escuelas ubicadas en la zona.

Durante el recorrido, la presidenta municipal estuvo acompañada por habitantes de la colonia y destacó el trabajo realizado por la comunidad para mejorar las condiciones de la vialidad. La zona también cuenta con espacios pintados con diferentes colores, por lo que la alcaldesa planteó la posibilidad de convertir la parte alta de la colonia en una galería de arte urbano. Cisneros Coss señaló que esta propuesta podría realizarse con la participación de los habitantes, con la intención de mejorar la imagen de la zona y generar espacios comunitarios.

Además, aseguró que se trabajará para disminuir el rezago existente en materia de servicios públicos en esta parte del municipio. El programa de regularización representa una oportunidad para que las familias puedan avanzar en la obtención de documentos que les permitan acreditar legalmente sus terrenos y proteger el patrimonio que han construido durante años. Para los habitantes de La Palma, contar con certeza jurídica puede facilitar diferentes trámites relacionados con sus viviendas y brindar mayor seguridad respecto a la propiedad. El gobierno municipal señaló que los trabajos se realizarán de manera coordinada con las instituciones correspondientes y con la participación de las comunidades.

Con el inicio de este programa, La Palma Tulpetlac se convierte en el primer punto de atención de esta estrategia de regularización en Ecatepec. Las autoridades municipales prevén que posteriormente el programa pueda extenderse a otras zonas contempladas en el convenio con el INSUS. De esta manera, el Gobierno de Ecatepec busca atender una de las necesidades que enfrentan familias que viven en asentamientos que durante años han carecido de documentos que les permitan contar con certeza sobre sus propiedades.