Cuestionan avances y gasto de Utopías, van 7 de 14 que serían entregadas en 2025

Gran Área de Juegos Infantiles de la Utopía Libertad Gran Área de Juegos Infantiles de la Utopía Libertad (La Crónica de Hoy)

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México cuestionó los avances y el ejercicio presupuestal en la construcción de Utopías, ello, sólo porque se han entregado siete de los 14 espacios previstos para 2025.

Lo anterior, previo a que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presente su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México.

La diputada del PAN, Liz Salgado, sostuvo que persisten dudas sobre el destino de los recursos destinados al programa, pues entre los presupuestos de 2025 y 2026 se han asignado alrededor de 4 mil 200 millones de pesos para la construcción de estos espacios, además de recursos para proyectos ejecutivos.

Salgado recordó que originalmente se contemplaba construir 16 Utopías durante 2025, una por cada alcaldía, pero posteriormente fueron cancelados los proyectos correspondientes a Xochimilco y Cuajimalpa, por lo que la meta quedó en 14 y a la fecha sólo siete han sido formalmente entregadas.

“No hay duda que las Utopías fueron una de las mayores promesas de este Gobierno, sin embargo, sus resultados y avances distan mucho de lo prometido”, dijo.

Y señaló que las inauguraciones también han estado acompañadas de reportes sobre trabajos pendientes, falta de equipamiento y personal insuficiente para operar algunos de los servicios anunciados, por lo que consideró necesario revisar bajo qué condiciones funcionan actualmente las que ya fueron inauguradas.

Pide cuentas claras

En materia presupuestal, detalló que para 2025 se asignaron mil 700 millones de pesos para la construcción de 16 Utopías. Sin embargo, en la Cuenta Pública de ese año aparece un ejercicio de 2 mil 772 millones de pesos, correspondiente a Utopías y escuelas de formación.

Por lo que consideró necesario precisar cuánto de ese monto correspondió específicamente al programa y en qué conceptos se ejerció.

Añadió que en el portal de transparencia relacionado con las obras del Mundial aparecen tres proyectos —Mixiuhca, La Heroica y Ceylán— con un monto reportado de aproximadamente 793 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con sus cálculos, representa cerca de 46.6 por ciento de los mil 700 millones de pesos originalmente asignados para 2025.

“Las cifras no son suficientemente claras para que cualquier ciudadano pueda seguir el dinero desde el presupuesto aprobado hasta la obra terminada. Y cuando hablamos de miles de millones de pesos, esa información no puede depender de reconstrucciones o de datos dispersos en distintos portales”, destacó.

Otorgan presupuesto para 13 nuevos proyectos en 2026

La panista explicó que para el 2026 fueron asignados 2 mil 500 millones de pesos para 13 nuevos proyectos, además de 100 millones para proyectos ejecutivos.

“De esta manera, tan sólo en los presupuestos de 2025 y 2026 se han destinado alrededor de 4 mil 200 millones de pesos a la construcción de Utopías, más los recursos previstos para proyectos ejecutivos”, señaló.

Salgado señaló que la revisión del programa no debe limitarse a la construcción de los espacios, sino también a su operación y mantenimiento.

Recordó que al inicio de la actual administración se creó un organismo descentralizado encargado de operar la red de Utopías, incluida la que anteriormente estaba a cargo de la Alcaldía Iztapalapa.

“No basta con construir e inaugurar. Una Utopía tiene sentido si funciona todos los días, si cuenta con personal, si sus servicios están disponibles y si tiene recursos suficientes para mantenerse en buenas condiciones”, afirmó.

Por ello, la diputada planteó que durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno se revise cuánto cuesta actualmente operar la red, cuántas personas trabajan en estos espacios, qué servicios están funcionando y qué recursos se destinan a su mantenimiento.

La diputada adelantó que el Grupo Parlamentario del PAN dará seguimiento a estos temas durante la presentación del informe y las posteriores comparecencias de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.