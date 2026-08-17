Destapan red extorsiva de funcionarios del Edomex a concesionarios de verificentros

Operativo Verificentros asegurados. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detalló las prácticas extorsivas de un complejo entramado criminal que opera en contra de propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México, así como en hacia los ciudadanos que acuden a estos sitios con el propósito de cumplir con lo señalado en el Programa de Verificación Vehicular obligatoria.

Servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, operan en este delito, sobre todo aquellos con facultades para la expedición y autorización de licencias, permisos y revalidación de funcionamiento de verificentros, también se cuenta con indicios de la intervención de ex servidores públicos y particulares.

Conforme a las investigaciones, el entramado extorsivo operaba al menos desde diciembre del 2023 e incluía la imposición de cuotas a los concesionarios de los verificentros por el número de verificaciones realizadas, a ello sumaron cuotas por cada “línea” de verificación y por otras actividades. Para lograr cubrir las exigencias extorsivas, los concesionarios trasladaron parte de ellas a los usuarios de los verificentros de manera tal que proliferaron la práctica de “pagos por brincos (evitar la multa) cuando los vehículos no pasan las pruebas o verificaban de manera extemporánea”.

Las autoridades ambientales utilizan un mecanismo de control denominado Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), el cual analiza de manera remota y en tiempo real las emisiones de los vehículos al momento de verificar así como las actividades del personal de los verificentros.

Si bien el SAECHVV cuenta con medidas de seguridad concebidas con el propósito de evitar prácticas irregulares y constituye una herramienta relevante para esos fines, la investigación estableció que, las personas alteran su óptimo funcionamiento ya que simplemente puede ser desactivado y vuelto a activar, con propósitos delictivos, desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente.

Los cierres vía remota por cualquier supuesta irregularidad pueden durar horas, días o meses y en ocasiones acompañados de procedimientos administrativos tanto de la Secretaría como de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEM).

Dichas irregularidades varían desde un simple logotipo “despintado”, el uso de equipos de cómputo “no actualizados”, hasta el desfase intencional entre la inspección de un vehículo con la imagen captada por la videocámara.

Entre los modus operandi que utilizaban como medida de presión, también se limitaba la venta de hologramas a los verificentros de manera que, al agotar el número de engomados que la autoridad ambiental les aprobaba unilateralmente, estos sitos ya no podían continuar su funcionamiento a menos que cubrieran las cuotas extorsivas, momento en que les entregaban más hologramas.

El 23 de diciembre de 2023, el hoy vinculado a proceso Raúl “N”, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, convocó a dueños, encargados, apoderados legales y administradores de diversos verificentros, a una reunión en un restaurante ubicado en la Ciudad de México, donde les habría manifestado “a partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aún y cuando cuenten con sus documentos en regla”.

Ante la inconformidad de los asistentes, pero también ante el temor de no lograr la revalidación, el bloqueo del sistema, no obtener hologramas u otras amenazas, algunos de ellos se vieron obligados a aceptar el pago de “cuotas” de entre 30 y 100 mil pesos, acorde al número de verificaciones que cada centro podía realizar.

Posteriormente, en febrero del 2024, Raúl “N” y diversos sujetos habrían contactado a las víctimas para exigirles un nuevo pago extorsivo al que llamaron “retroactivo”, consistente en la exigencia de 162 mil 500 pesos por cada verificentro toda vez que “los dejaron trabajar sin ningún problema de octubre a diciembre de 2023”.

En tanto que, Carlos Eduardo “N” habría exigido a las víctimas la devolución de diversas revalidaciones que ya habían sido autorizadas al haberse cumplido con los requisitos legales, ante la negativa de estas, les indicaba que se atuvieran a las consecuencias, porque habría represalias en su contra.

Diverso modus operandi consiste en la imposición de “cuotas” con motivo de la revalidación de la concesión, calculada según el número de líneas de verificación. El entramado delictivo requería “juntar una bolsa de 430 millones pesos extras a más tardar para noviembre de 2026”.

En marzo de 2026, Raúl “N” envió el siguiente mensaje: “avísales a los demás (concesionarios) que tienen que pagar las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde el 2024… 500 mil pesos por cada línea (de verificación)”, recordemos que en la entidad actualmente funcionan 878 líneas.

Bajo este esquema, el entramado extorsivo pretendía obtener más de 430 mdp que serían adicionales a lo recabado por las “cuotas” mensuales impuestas o por otros trámites.

El dinero generado de la extorsión habría sido entregado en efectivo en diversos lugares como oficinas privadas ubicadas en la colonia Bosques de Las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, así como domicilios en la alcaldía Cuajimalpa, ambos en la Ciudad de México. En estos sitios, mediante cita previa o “código QR” de acceso, se habrían entregado el dinero a un sujeto.

Mediante presión y amenaza, el entramado delictivo obligó a algunos concesionarios de verificentros a cederles un porcentaje de sus empresas, previo a ello, nuevamente obstaculizaron los procesos de revalidación de concesiones al “ocultar” la información oficial respecto al periodo y fechas para el trámite, además de impedir que las víctimas lo hicieran con anticipación y cuando otorgaban las concesiones, estas eran emitidas por periodos de tiempo variables de seis hasta 12 meses.

Para “adueñarse de los verificentros”, los criminales habrían utilizado al menos dos razones sociales que están relacionadas con ellos y siempre habrían manifestado que contaban con la “protección de políticos”.

Los sujetos amenazaban abiertamente a sus víctimas de que le sería revocada su concesión o que les causarían daño a ellos y a sus familiares en caso de no cumplir con sus exigencias:

“A ver hijo de tu p… madre esto lo vas a entender muy bien, si es que aprecias tu vida y la de tu familia, te……………………………………………..s o te va a cargar la v….a sabemos todo de ti como que tu familia e………..a que te quede claro ni t………s te van a salvar p……e i……..o de m….. o le bajas de h…..s y te abres a la v….a o te vas a morir pero primero nos c…….. a tu familia, ¿si te quedó bien claro hijo de tu p…. madre?, s……………………………………………………………………………………………….re de lo contrario ya estás muerto y no lo sabes”.

El esquema delictivo también pretende modificar concesiones que actualmente están autorizadas sólo para agencias automotrices, ello con el objeto de ofrecer servicio al público en general bajo la administración de morales afines a ellos.

Entre el 10 y 14 de agosto pasados, la Fiscalía del Estado de México, aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular, dos de los cuales se encuentran ubicados en el municipio de Nezahualcóyotl, el resto en Almoloya de Juárez, Coacalco, así como Tlalnepantla y se llevan a cabo indagatorias sobre otros establecimientos que comenzarían a funcionar con las “concesiones modificadas”. Como parte de la investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó a las autoridades ambientales el antecedente jurídico de estos Centros y todas las documentales que permitan deslindar responsabilidades.

Adicionalmente, se llevaron a cabo cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, en las que se aseguraron diversos indicios.

Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, fueron detenidos el pasado lunes 10 de agosto por elementos de la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional del Gobierno de México. Actualmente se encuentran recluidos con medida cautelar de prisión preventiva justificada, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de la Autoridad Judicial quien el pasado 16 de agosto los vinculó a proceso, al primero por extorsión agravada y al segundo por abuso de autoridad.