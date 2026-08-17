Naucalpan fortalece su estrategia de seguridad con nueva generación de elementos de la Guardia Municipal

Guardia Municipal Naucalpan

El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez dio la bienvenida a 85 cadetes que iniciaron su formación para integrarse a la Guardia Municipal, durante la Mesa de Paz en la colonia La Cañada, donde además destacó que la seguridad pública es una de las principales prioridades de su gobierno.

Durante el encuentro, realizado en una de las instalaciones de la Academia de la Guardia Municipal, el alcalde señaló que el municipio continúa avanzando hacia un nuevo modelo de policía de proximidad, prevención y servicio a la ciudadanía, basado en la profesionalización de los elementos.

Reconoció la decisión y valentía de los 85 cadetes, quienes durante seis meses recibirán capacitación para formar parte de la corporación y representar una nueva generación de policías comprometidos conla población.

“Siéntanse orgullosos, sépanse dignos de que lo que están haciendo es una decisión de vida, pero que va a culminar en tener elementos que nos permitan tener una corporación que hoy está en transformación, que hoy está en un proceso de evolución y que seguramente vamos a poder coadyuvar, vamos a poder ayudar a la estrategia de la presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum”, les dijo.

Destacó que pertenecer a la Guardia Municipal implica asumir una responsabilidad de vida y conducirse con disciplina, principios, firmeza, valores y vocación de servicio. También resaltó que la estrategia de seguridad implementada ha permitido avanzar en la reducción de la incidencia delictiva, particularmente en el combate al robo de vehículos.

En materia de modernización tecnológica, informó que Naucalpan avanza en la instalación de más de mil puntos de videovigilancia, el fortalecimiento del C4 y la incorporación de 50 nuevos monitores. Asimismo, se impulsan redes vecinales y alarmas comunitarias REMUS para fortalecer la prevención y participación ciudadana.

Destacó que próximamente entrará en operación un nuevo C4 en Naucalpan Centro, con mayor capacidad para atender emergencias de seguridad, protección civil, bomberos y servicios médicos.

Anunció la instalación de un C2 en la zona de La Cañada, con el objetivo de incrementar la presencia de la Guardia Municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

En este mismo espacio, anunció la creación de un Mosaico, que ofrecerá alternativas artísticas, culturales, recreativas, deportivas y de convivencia comunitaria, con el propósito de contribuir a la recuperación del entorno y fortalecer el tejido social.

Finalmente, afirmó que continuará invirtiendo en la profesionalización y dignificación de la policía, mediante capacitación, certificación, mejores condiciones laborales y jubilaciones dignas, para consolidar una Guardia Municipal cercana, profesional y comprometida.