Metro realiza desazolve preventivo en instalaciones eléctricas de Línea B

Metro CDMX Desazolve preventivo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizó trabajos de desazolve en un cárcamo de la estación Bosques de Aragón, en la Línea B, como parte de las acciones preventivas para proteger las instalaciones eléctricas y evitar afectaciones para la operación de los trenes.

Los trabajos fueron coordinados por personal de la Gerencia de Obras y Mantenimiento y se llevaron a cabo con apoyo de un camión tipo vactor, utilizado para retirar lodo y lavar el cárcamo de captación de agua residual.

Metro CDMX Camión tipo vactor

El cárcamo intervenido se encuentra en la parte inferior del andén, cerca de una galería por donde pasa cableado de alta y baja tensión que suministra electricidad a las instalaciones del Metro.

De acuerdo con el organismo, mantener libres de agua y humedad las charolas donde se encuentra el cableado permite prevenir la corrosión del material aislante y reducir el riesgo de cortos eléctricos que puedan afectar la operación de los trenes.

Estas labores forman parte del programa de desazolve 2026, que contempla intervenciones en galerías de cableado para prevenir afectaciones en las instalaciones eléctricas.

El Metro señaló que este tipo de trabajos se realizan durante el mantenimiento nocturno de las instalaciones fijas, aproximadamente entre la 1:00 y las 3:00 horas. Además señalaron que las labores deben concluir en ese periodo para permitir nuevamente la energización de las instalaciones y garantizar el funcionamiento del servicio.

El STC indicó que mantiene trabajos de mantenimiento durante las 24 horas del día, como parte de las acciones instruidas por su dirección general y en seguimiento a las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México.