¿Cómo va la marcha del 2 de octubre? Reporte de los primeros choques entre policías y encapuchados CIUDAD DE MÉXICO, 02OCTUBRE2025.- En el marco del 56 Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, policías fueron intervenidos con pintura durante la marcha en el Centro Histórico. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Ante la conmemoración por la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, se realiza una movilización anual que tiene como punto de reunión la Plaza de las Tres Culturas. Previo a que inicie la marcha, se han registrado ataques por parte de los elementos de la Seguridad Ciudadana hacia los asistentes.

En redes sociales han surgido videos donde los usuarios han asegurado que la salida del metro y los alrededores de la plaza están repletos de policías, que supuestamente han agredido al bloque negro y a los asistentes.

¿Cómo va la marcha del 2 de octubre en la CDMX?

Distintos colectivos convocaron como punto de reunión la Plaza de las Tres Culturas, por lo que durante las primeras horas de la tarde empezó la llegada de contingentes, quienes informaron a través de redes sociales que tanto en la plaza como en la salida del metro se hallaban granaderos pertenecientes a la Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Mientras que otros reportes han informado que en las estaciones de la Línea 3 del metro, principalmente Universidad, Indios Verdes y Tlatelolco, los policías supuestamente han estado revisando en los vagones la presencia de estudiantes que se dirigen a la marcha en ambas direcciones del metro.

A su vez, en el Zócalo capitalino y sus alrededores también se ha registrado la presencia de elementos policiales previo a que inicie la marcha.

Primeros choques entre encapuchados y policías: ¿Qué sucedió?

En los distintos videos que han circulado en redes sociales, se observa a elementos de la Seguridad Ciudadana agredir a encapuchados y asistentes en la Plaza de las Tres Culturas.

Principalmente en un video, se observa cómo policías atacan a un hombre tirándolo y jalando sus prendas en el intento de quitarle sus pertenencias, mientras que los demás asistentes les gritan a los elementos de seguridad.

Mientras que la confrontación se agrava al momento en que más elementos de seguridad se reúnen en torno a los asistentes.