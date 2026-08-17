Detienen a 2 en narcolaboratorio en la Guerrero

Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSC)

Policías ejecutaron una orden de cateo donde fueron detenidos Josué Bani “N” y Michel “N” en un predio ubicado en la colonia Guerrero, donde se empaquetaban y resguardaban drogas.

Ahí se aseguraron envases y bolsas con marihuana a granel, tubos de vidrio con cannabis líquida, cigarrillos electrónicos, una caja con 50 cartuchos útiles y un arma de fuego corta abastecida con 15 cartuchos.

En el inmueble localizado en la avenida Ricardo Flores Magón, los policías detuvieron a la mujer de 27 años y al hombre de 36 años de edad, además aseguraron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con 15 cartuchos y una caja con 50 cartuchos útiles, 19 envases de colores con marihuana y tres bolsas medianas con la misma hierba a granel.

Además de 13 tubos cilíndricos con posible liquido elaborado a base de cannabis, una bolsa de tela con un ladrillo de color blanco de aparente cocaína, y diferentes envoltorios de cartón y envases con rosca con cigarros electrónicos.

Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Asimismo, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.