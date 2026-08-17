Hoy No Circula lunes 17 de agosto 2026: qué autos no circulan en CDMX y Edomex

Hoy no circula Estos vehículos no circularán en la CDMX este viernes 24 de julio. (Rogelio Morales Ponce)

Comienza la semana y las actividades laborales vuelven a retomar su cursa. El tráfico comienza a subir debido al regreso de estudiantes universitarios a las aulas y de cara al arranque del ciclo escolar de la SEP a finales de este mes. Por ello, las prohibiciones de circulación se mantienen aplicando con regularidad este lunes 17 de agosto.

Por lo que te decimos qué placas no deberán circular en la CDMX y Estado de México este día. Pon mucha atención.

¿Qué autos no circulan este lunes 17 de agosto?

De acuerdo con el calendario correspondiente al programa Hoy No Circula, este lunes 17 de agosto tienen restricción los vehículos que reúnen las siguientes características:

Engomado: amarillo.

amarillo. Terminación de placa: 5 o 6.

5 o 6. Holograma: 1 o 2.

1 o 2. Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona donde opera el programa.

Por lo tanto, si tu automóvil tiene engomado amarillo, termina en 5 o 6 y cuenta con holograma 1 o 2, deberás evitar circular durante el horario establecido.

La recomendación para los conductores es revisar estos tres elementos antes de salir: color del engomado, último número de la placa y holograma de verificación. No basta con revisar únicamente la terminación de la matrícula, ya que el programa considera el conjunto de características del vehículo.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 17 de agosto:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

¿Qué pasa si circulo cuando no me corresponde?

Circular durante el periodo de restricción cuando el automóvil está obligado a descansar puede derivar en una sanción conforme a las disposiciones de tránsito y ambientales aplicables.

Además del riesgo económico, el conductor puede enfrentar otras consecuencias administrativas dependiendo de las circunstancias y de la autoridad que detecte la infracción.

La mejor estrategia para evitar problemas es sencilla: revisar el calendario antes de comenzar el recorrido, especialmente cuando se utiliza el automóvil para acudir al trabajo, llevar a menores a la escuela, realizar trámites o desplazarse entre CDMX y Edomex.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.