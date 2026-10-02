¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? Este es el pronóstico para la tarde de este viernes 2 de octubre

Lluvia en CDMX Este viernes 2 de octubre, las 16 alcaldías de la capital del país se encuentran en alerta amarilla por lluvias fuertes según el reporte más reciente de la SGIRPC. Foto: Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

El temporal de lluvias se mantiene en la capital del país, provocando encharcamientos y posibles inundaciones en diferentes puntos. Las precipitaciones continuarán el día de hoy y durante el fin de semana. Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección emitió un nuevo pronóstico para la tarde y noche de este viernes 2 de octubre.

¿A qué hora lloverá este viernes 2 de octubre en CDMX?

De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la SGIRPC, se espera que las precipitaciones comiencen al rededor de las 15:00 horas en la Ciudad de México, lo que traerá consigo un descenso en la temperatura que alcanzaría entre los 18 y los 17 grados durante la noche.

Las lluvias estarán de forma permanente en la mayor parte de la Ciudad de México aproximadamente hasta las 21:00 horas, por lo que es probable que el tiempo ayude a generar encharcamientos en las vialidades, retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y algunas afectaciones.

¿Qué alcaldías están en alerta amarilla por lluvias este viernes 2 de octubre?

Además, la SGIRPC emitió un comunicado más tarde, alertando que las 16 alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en este momento en alerta amarilla por presencia de lluvias fuertes. Esto significa que habrá precipitaciones en todas las zonas de la capital de entre 15 y 19 milímetros así como la posibilidad de caída de granizo.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 02/10/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/0GgvIoyAtw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2026

Sin embargo, se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones y reportes de las autoridades de Protección Civil, ya que estas alertas pueden modificarse gradualmente y pasar por alertas naranja, roja o púrpura, que es el máximo grado para lluvias en la capital del país.