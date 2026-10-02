Brugada respalda nueva Fiscalía para investigar crímenes políticos del pasado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que su administración acompañará el proceso para que la nueva Fiscalía especializada en investigar crímenes políticos y sociales del pasado comience a operar, durante el acto por los 58 años de la masacre de Tlatelolco, realizado este viernes en la Plaza de las Tres Culturas.

“En 2024, y el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció aquellos hechos como un crimen de lesa humanidad, que jamás olvidaremos; que hoy recordamos con dolor y rabia, pero que necesitamos que se haga justicia”, sostuvo Brugada durante su intervención.

“Y aquí está la Ciudad de México, su gobierno, apoyando. Y estaremos durante este año, apoyando lo necesario, para que esta nueva Fiscalía especializada empiece a hacer justicia”.

Brugada respalda nueva Fiscalía para investigar crímenes políticos del pasado

El acto reunió a integrantes del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, entre ellos Marisol Vázquez Jiménez y Félix Hernández Gamundi, además del historiador Felipe Ávila Espinosa, integrantes del gabinete capitalino, vecinos de Tlatelolco y familiares de participantes del movimiento estudiantil de 1968.

Clara Brugada centró su discurso en la memoria de las víctimas y en las consecuencias políticas y sociales que, a su juicio, tuvo el movimiento estudiantil. Recordó que han pasado 58 años desde el 2 de octubre de 1968 y afirmó que las demandas de justicia permanecen vigentes.

“El 2 de octubre de 1968, el régimen autoritario cometió una de las mayores atrocidades de nuestra historia moderna. Esa noche se cometió un crimen de Estado”, dijo.

También señaló que durante años se intentó ocultar lo ocurrido en Tlatelolco.

“Durante mucho tiempo, se impuso silencio sobre el silencio de aquella noche. Se quiso ocultar lo ocurrido y borrar a las víctimas. Se buscó decretar una especie de amnesia colectiva, que cubriera los horrores del poder.”

El Comité del 68 pide que la memoria esté acompañada de justicia

Marisol Vázquez Jiménez planteó que los actos de memoria deben estar vinculados con avances en las investigaciones y procesos de justicia. Dijo que el Comité ha demandado que se investigue la cadena de mando y sostuvo que, desde su perspectiva, existen elementos para continuar con las acciones judiciales.

“Jurídicamente, lo sucedido constituye un genocidio, y como crimen de lesa humanidad, no prescribe”, afirmó.

También pidió que la narrativa oficial sobre 1968 reconozca el carácter del movimiento estudiantil y popular, así como la participación de mujeres y de distintos sectores sociales.

Por su parte, Félix Hernández Gamundi, ex dirigente estudiantil y coordinador del Comité del 68, habló de la nueva Fiscalía anunciada este año y dijo que el organismo mantendrá una postura vigilante mientras espera que entre en funcionamiento.

“Confiamos en esa decisión. Es una noticia esperanzadora. Pero nos mantendremos vigilantes, porque tenemos claro —lo hemos aprendido a lo largo de 58 años— que la justicia no avanza, si no es con la presión popular, con la demanda y la exigencia popular.”

También sostuvo que los procesos relacionados con los hechos de 1968 deben continuar aun cuando algunos de los señalados hayan muerto. En su intervención hizo referencia al proceso judicial contra el expresidente Luis Echeverría y cuestionó que no se haya llegado a una resolución que, dijo, corresponda con la verdad histórica sostenida por el Comité.

El historiador Felipe Ávila Espinosa, en tanto, destacó la dimensión nacional del movimiento de 1968 y señaló que no estuvo limitado a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordó la participación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de escuelas normales y de universidades de distintas entidades.

Brugada también reivindicó el movimiento de 1968 como antecedente de posteriores luchas sociales y democráticas. Señaló que de esa experiencia surgieron organizaciones y movimientos relacionados con la defensa de derechos humanos, las libertades públicas y distintas demandas sociales.

Al dirigirse a las nuevas generaciones, afirmó que “conocer el 68 es entender que muchos de los derechos que hoy parecen naturales, alguna vez tuvieron que conquistarse a sangre y fuego”.

La jefa de Gobierno cerró su participación con un llamado a mantener viva la memoria de los hechos ocurridos en Tlatelolco y lanzó, junto con los asistentes, la consigna que cada 2 de octubre acompaña las conmemoraciones: “2 de octubre, no se olvida”.