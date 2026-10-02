Asociación Ciudadano Comprometido con Metepec realiza más jornadas de esterilización de mascotas

El dirigente de la asociación, Carlos de la Peña, explicó que la jornada de desparacitación y esterilización se llevó a cabo como parte del compromiso con el bienestar de los animales y con apoyo del Gobierno del Estado de México (Giovanna Morales Gómez)

Municipio de Metepec — La asociación Ciudadano Comprometido con Metepec llevó a cabo una jornada de atención para animales de compañía en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se realizaron esterilizaciones y desparasitaciones gratuitas para perros y gatos.

El dirigente de la asociación, Carlos de la Peña, explicó que la actividad se llevó a cabo como parte del compromiso con el bienestar de los animales y respaldo del Gobierno del Estado de México en favor de los llamados seres sintientes. “Nosotros desde siempre hemos sido pet friendly (a favor de permanencia y convivencia con animales de compañía) en la asociación. Siempre hemos buscado hacer cosas por nuestros seres sintientes, particularmente de los que están en la familia, pues generalmente son gatos y perros”, declaró.

De la Peña detalló que la jornada se concretó a través de una gestión coordinada con las autoridades estatales, cuya respuesta fue inmediata y después de consolidarse, la asociación hizo labores de difusión entre habitantes de la zona.

La jornada cuenta con una capacidad de atención para 60 animales (Giovanna Morales Gómez)

Carlos de la Peña informó que la jornada cuenta con una capacidad de atención para 60 animales, en donde a las 11:30 horas se habían entregado 42 fichas, donde además de las esterilizaciones, también brindaron desparasitaciones para los animales sintientes.

La organización expuso que, en caso de que una persona tenga más de una mascota, puede recibir el medicamento respectivamente para desparasitar a todos sus animales de compañía.

se tienen previstas dos jornadas adicionales en el municipio de Metepec, una dentro de 15 días y otra en aproximadamente 3 semanas. (Giovanna Morales Gomez)

El dirigente de la asociación adelantó que se tienen previstas dos jornadas adicionales en el municipio de Metepec, una dentro de 15 días y otra en aproximadamente 3 semanas.

Las próximas actividades se harán en las comunidades de San Bartolomé Tlaltetelulco y San Gaspar, considerados dos de los pueblos que forman parte del municipio.

De la Peña destacó que la respuesta de los habitantes a esta primera jornada ha sido positiva y resaltó que este tipo de acciones logran acercar servicios de atención y prevención para los animales de compañía.

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