Buscan atención prioritaria para hijos de policías fallecidos en cumplimiento del deber

Celebración Día de las y los Niños 2017 Foto: SSC

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso que las y los hijos de policías que fallezcan en cumplimiento de su deber reciban atención prioritaria en programas sociales de la capital.

La diputada Yuriri Ayala detalló que la propuesta busca reformar el artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para ampliar los supuestos de atención prioritaria y reconocer dentro de ellos a los menores que queden en orfandad tras la muerte de un elemento policial.

Explicó que la legislación vigente contempla medidas de atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de feminicidio, pero no establece el mismo supuesto para quienes pierden a uno de sus padres cuando éste muere en cumplimiento de su deber como policía.

“La orfandad coloca a niñas, niños y adolescentes en una situación especial de vulnerabilidad”, señaló Ayala Zúñiga, quien sostuvo que reconocer el servicio de los elementos policiales también implica generar mecanismos de protección para sus familias.

¿En qué consiste la iniciativa?

De aprobarse la reforma, las hijas e hijos de policías caídos podrían ser considerados dentro de los supuestos de atención prioritaria para acceder a programas sociales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación correspondientes.

Entre los apoyos que podrían recibir se encuentran programas de alimentación escolar, becas, uniformes y útiles escolares, además de otros beneficios sociales a los que puedan acceder de acuerdo con su naturaleza.

La también presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana sostuvo que los policías realizan una función indispensable para proteger la vida, integridad y patrimonio de quienes viven y transitan en la capital, por lo que consideró necesario ampliar las medidas de protección hacia sus familias.