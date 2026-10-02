Homicidios se mantienen en promedio anual, pero los desaparecidos crecieron hasta 155% en CDMX

Homicidios Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

Las autoridades de seguridad capitalinas han presumido la baja en el número de carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, con comparaciones de algunos meses con el mismo periodo de décadas atrás, sin embargo, en promedios mensuales recientes, este crimen se mantiene en números promedio, sin bajas notables.

Además, otros fenómenos como la desaparición forzada y crímenes catalogados que “atentan contra la vida y la integridad corporal” exponen una incidencia a la alza en la Ciudad de México.

En el último informe, la Ciudad de México cerró el mes de agosto del 2026 con 43 carpetas de investigación por homicidio doloso, según autoridades, la cifra más baja para un mes desde hace 20 años y el menor registro para un mes de agosto en 29 años. No obstante, en otros ilícitos no se obtuvieron los mismos resultados, por ejemplo, por desaparición, en ese mes se recibieron 57 denuncias en el Ministerio Público, mientras que en mismo periodo del año pasado 59.

Un mes antes, en julio, anunciaron que ese mes registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 12 años, con 63 casos, mientras que los delitos de alto impacto acumularon una reducción de 63 por ciento entre enero y julio frente al mismo periodo de 2019 y de ocho por ciento respecto de 2025.

Aunque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una cifra distinta, con 61 homicidios en ese mes del 2026, es el mismo número de muertes dolosas que en julio del 2025. Con esta reducción de delitos anunciada, las carpetas de investigación por desaparición --- según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación --- crecieron 103 por ciento, de 37 a 75.

Además, en la estadística de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal --- en los que se concentran conductas que no siempre constituyen un homicidio o una lesión simple, dañan de forma grave la salud física, mental, la seguridad o el desarrollo de las personas --- subió de 73 a 77 ilícitos.

Baja de homicidios en febrero, pero asesinaron a 14 en un día

Si bien es cierto que en febrero del 2026 se registró una reducción del 15 por ciento de homicidios dolosos frente al mismo mes del año pasado, de 72 a 61, los reportes por desaparición crecieron 89 por ciento, de 37 a 70 en relación a ese mes de ambos años.

Asimismo, el 27 de febrero del 2026 se registró el día más violento en la Ciudad de México en lo que va de la actual administración, con 14 personas asesinadas en siete homicidios, riñas, feminicidios y ataques.

Los cinco incidentes de homicidios y riñas no se relacionaron entre sí y al menos tres de ellos fueron por riñas y fueron provocados con armas punzocortantes.

Un hombre llamado Diego fue atacado a tiros dentro de un gimnasio ubicado en la esquina de Doctor Río de la Loza y Eje Central, Lázaro Cárdenas en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc; la víctima estaba armada cuando lo lesionaron.

El agresor ingresó al gimnasio y de manera directa realizó las detonaciones en contra de Diego que se encontraba en la recepción.

El hombre fue ubicado cuando salió del establecimiento abordó una motocicleta color negro con café y portaba un casco negro y chamarra de motociclista, la cual dejó abandonada en la calle Mesones, de la colonia Centro, siguió su escape pie a tierra hacia la avenida Venustiano Carranza, donde subió a un vehículo tipo taxi.

En otro hecho en la colonia Centro, de la misma demarcación, policías detuvieron a un hombre que, tras una riña, hirió con una navaja a un ciudadano que perdió la vida en la calle Del Carmen y República de Bolivia.

La hermana de la víctima indicó que su familiar sostuvo una riña con un sujeto que sacó de entre sus ropas una navaja y lo agredió físicamente, además señaló a una persona que se alejaba prisa.

También, en la alcaldía Iztapalapa, un hombre fue agredido con un picahielo tras una riña con una persona en situación vulnerable quien fue detenida por el personal policial, en la colonia Central de Abasto.

Además, después de una denuncia ciudadana, oficiales detuvieron y trasladaron a un hospital, al responsable de agredir con disparos de arma de fuego a tres personas al interior de una vivienda, quienes perdieron la vida, en la colonia Chinam Pac de Juárez, en Iztapalapa.

En ese crimen, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta ingresó a un domicilio y asesinó a dos mujeres y un hombre; en las ​avenidas Telecomunicaciones y Enrique Contel.

De inmediato, un familiar de los lesionados repelió la agresión e hirió al sicario.

El agresor salió del domicilio y detrás de él, otro hombre que le realizó un disparo que le provocó una lesión en el pecho.

En la alcaldía Álvaro Obregón, los oficiales atendieron el reporte de un incidente vial donde un hombre perdió la vida por una herida cortante y detuvieron al agresor que fue plenamente identificado por un testigo.

La víctima tuvo un percance vial con un vecino quien durante la discusión, tomó una varilla y lo agredió físicamente, por lo que al verlo herido decidió abordarlo a su carro para llevarlo al nosocomio.

El mismo día, otra persona murió por impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Lirios y Violeta, de la colonia Balcones de Ceguayo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Dos sujetos se aproximaron a la víctima, uno de ellos de manera directa realizó las detonaciones y posteriormente se dieron a la fuga.

También, dos trabajadores de una institución de salud pública perdieron la vida en la avenida Insurgentes, en la zona de Tlatelolco. Las víctimas se encontraban en el estacionamiento del edificio, en la avenida Insurgentes Norte, cuando sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y les dispararon. El hombre y la mujer de 30 y 40 años, respectivamente, quedaron tirados en el pavimento con manchas de sangre.

Desapariciones crecieron todos los meses

Del mismo modo, las autoridades nombraron a junio de 2026 el menor número de homicidios para ese mes en los últimos 15 años y mantuvo la tendencia a la baja en los principales delitos de alto impacto; pero en desapariciones, ese mes del 2026 se abrieron 84 carpetas y 32 el mismo mes de un año anterior, un crecimiento del 163 por ciento.

En el mes de mayo la narrativa de las autoridades fue similar, expusieron que en delitos de alto impacto tampoco se tuvo una baja total, uno de los casos, las lesiones dolosas pasaron de 358 a 504 al comparar junio de ambos años y específicamente, las ejecutadas con arma de fuego crecieron 68 por ciento, de 28 a 47 agresiones.

En materia de homicidios, el promedio diario acumulado entre enero y mayo se ubicó en poco más de dos carpetas de investigación por día, lo que, dijeron, representa una disminución superior a 50 por ciento respecto a 2019.

Pero en ese periodo, las denuncias por desaparición subieron 89 por ciento, de 44 a 83 al comparar mayo de 2025 con 2026 y el homicidio creció 22 por ciento en ese mes de un año a otro, de 122 a 149.

Los asesinatos con arma de fuego también crecieron de mayo del 2025 al mismo mes del 2026, de 40 a 52.

Así, el informe de las autoridades en abril fue la baja de homicidios, pero con una comparación con el año 2019, si se hace un balance de ese delito en su modalidad dolosa con abril del 2025, el número de asesinatos fue el mismo, con 71.

Y en desapariciones, las carpetas de investigación crecieron 65 por ciento, de 48 a 79.

Del mismo modo, en marzo el homicidio doloso alcanzó su nivel más bajo desde 2022, con un promedio diario de 2.2 casos, ocho por ciento menos que en 2025, aunque en carpetas de desaparición incrementó 27 por ciento, de 50 a 56.