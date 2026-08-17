IECM presenta micrositio de bases de datos y estadísticas electorales de la CDMX





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó un Micrositio de Bases de Datos y Sistemas de Consulta, plataforma que concentra información estadística y bases de datos relacionadas con procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana en la capital.

La herramienta fue presentada durante la primera sesión del programa “Así participa la Ciudad de México”, realizada en las instalaciones del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación de integrantes del IECM, representantes académicos y funcionarios.

Con el micrositio se busca facilitar el acceso a información que anteriormente se encontraba distribuida en distintos apartados especializados de su página institucional, además de ampliar el uso de su acervo entre ciudadanía, investigadores, medios de comunicación y otras personas interesadas.

Cecilia Aída Hernández Cruz, consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, explicó que uno de los objetivos fue concentrar la información estadística en un solo espacio para agilizar su localización.

“Lo que quisimos es concentrar la información”, señaló durante la presentación, al destacar que ahora los usuarios pueden localizar con mayor rapidez los contenidos relacionados con estadísticas electorales mediante el buscador del sitio institucional.

La plataforma reúne información que puede ser utilizada para consultar datos de los procesos electorales locales y ejercicios de participación ciudadana, así como para realizar análisis sobre el comportamiento y la participación de la población en estos mecanismos.

La consejera electoral Sonia Pérez Pérez señaló que la disponibilidad de los datos electorales representa un elemento de transparencia y rendición de cuentas, pero también planteó la necesidad de que esa información pueda ser comprendida y utilizada por un público amplio.

Consideró que las instituciones deben avanzar no sólo en la publicación de datos, sino también en su presentación de manera accesible y sencilla para facilitar su consulta y comprensión.

En la presentación también participó Javier Santiago Castillo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exconsejero presidente del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), quien destacó la utilidad de la información estadística electoral para la investigación académica y el análisis de los procesos democráticos.

Santiago Castillo señaló que contar con información electoral pública contribuye a generar certeza sobre los resultados de las elecciones y constituye un mecanismo de rendición de cuentas.

Añadió que estos datos pueden ser utilizados por partidos políticos, instituciones académicas, medios de comunicación y ciudadanía para analizar los niveles de participación y otros aspectos de los procesos electorales.

El micrositio forma parte de las acciones del programa “Así participa la Ciudad de México”, mediante el cual el IECM prevé realizar distintas presentaciones para acercar a diversos sectores la información que genera y resguarda el organismo.

Las actividades previstas son la presentación de la estadística correspondiente al proceso electoral más reciente, así como de los datos relacionados con la Consulta de Presupuesto Participativo.