Suman dos mil 300 inmuebles asegurados que fueron invadidos en Edomex

Operativo Inmueble asegurado en "Operación Restitución". (FGJEM)

El Gabinete de Seguridad del Estado de México informó que ha asegurado dos mil 382 inmuebles que fueron invadidos.

De estas propiedades han sido restituidos mil 540 a sus legítimos propietarios.

A más de un año de su primer despliegue operativo, la Operación “Restitución”, autoridades mexiquenses informaron que se ha consolidado como una estrategia fundamental para fortalecer la certeza de la propiedad en el Estado de México.

Del ocho al 14 de agosto de 2026, la Fiscalía Estatal, Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la policía municipal han ejecutado nueve cateos y 44 inspecciones en los municipios de Acolman, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jocotitlán, La Paz, Morelos, Nezahualcóyotl, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Tecámac, Tenango del valle, Texcoco, Timilpan, Tultitlán, Valle de Chalco y Zumpango.

A través de estas acciones operativas fueron asegurados 53 inmuebles, de los cuales 30 son casa habitación y 23 predios.