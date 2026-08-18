Atizapán se incorpora a la Red Mexiquense de Municipios por la Salud

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el Presidente Municipal Pedro Rodríguez Villegas, se incorporó a la Red Mexiquense de Municipios por la Salud, una estrategia que articula a los 125 municipios del Estado de México con el Gobierno estatal para promover la prevención y mejorar las condiciones de salud en las comunidades.

La participación de Atizapán permitirá coordinar desde el ámbito municipal acciones de prevención, promoción de estilos de vida saludables y atención de factores de riesgo, en estrecha colaboración con las autoridades estatales de salud.

El objetivo es que la política de prevención tenga una expresión concreta en las comunidades, aprovechando la cercanía del gobierno municipal con las y los atizapenses y su capacidad para intervenir en aspectos relacionados con el entorno, la participación comunitaria, el saneamiento y la promoción de hábitos saludables.

La estrategia contempla cuatro líneas prioritarias de trabajo: promoción de estilos de vida saludables; atención a adolescentes y jóvenes; cuidado de las personas adultas mayores, y saneamiento y control vectorial.

Durante el encuentro, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la importancia de incorporar a los gobiernos municipales a las acciones de salud, al señalar que son las autoridades que conocen de manera directa las necesidades de sus comunidades.

Por su parte, la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México, Dra. Celina Castañeda de la Lanza, señaló que la Red constituye un mecanismo de cooperación estratégica entre los municipios para impulsar acciones integrales que contribuyan a mejorar los indicadores de salud y la calidad de vida de la población.

Desde Atizapán, la participación municipal estará orientada a fortalecer la coordinación institucional y acercar acciones preventivas a las comunidades, con especial atención a los grupos y factores de riesgo considerados prioritarios por la estrategia estatal.