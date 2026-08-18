Los paraguas... ¡nos invaden! Están provocando fallas en el Metro CDMX, cortos eléctricos y retrasos

Paraguas al ataque La época de lluvias ha traído consigo insólitos cortes en el Metro de la CDMX. (Cuartoscuro y Especial)

Si eres de los que abre el paraguas antes de salir del vagón o lo lleva en la mano mientras espera el tren, el Metro de la Ciudad de México tiene un mensaje: ¡que no termine en las vías!

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que 94 paraguas han caído a las vías de circulación de los trenes en lo que va de 2026, una cifra que, además de provocar retrasos, representa un riesgo para la operación del servicio.

¿Por qué un paraguas puede detener el Metro?

Aunque parezca un objeto inofensivo, el Metro explicó que la mayoría de los paraguas cuentan con estructura metálica, por lo que al caer sobre la barra electrificada de 750 volts pueden provocar cortos eléctricos.

Cada incidente obliga a realizar un corte de corriente para retirar el objeto de las vías, un procedimiento que tarda entre tres y cinco minutos, pero que puede afectar la circulación de todos los trenes de la línea.

Las lluvias complican todavía más la operación

El STC señaló que durante la temporada de lluvias los trenes ya reducen su velocidad de operación hasta en 50 por ciento por motivos de seguridad, por lo que la caída de un paraguas genera afectaciones adicionales y retrasa el servicio para miles de usuarios.

El llamado del Metro a los usuarios

Ante esta situación, el Metro pidió a los pasajeros sujetar correctamente sus paraguas al permanecer en los andenes y evitar que el viento o un descuido los lance hacia las vías.

La recomendación busca prevenir retrasos, evitar cortes de energía y mantener la operación segura de las 12 líneas de la red.

“Recuerda que cuidarte es parte del viaje”, concluyó el organismo.