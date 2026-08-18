¡Adiós a Anforama! Las icónicas tiendas de la CDMX anuncian a sus clientes su cierre y rematan su mercancía

Adiós a Anforama La cadena de tiendas anuncio su cierre en distintas sucursales de la CDMX. (Especial/CRÓNICA)

Anforama, una de las cadenas más tradicionales y populares en México, especializada en la venta de artículos de cocina y para el hogar, atraviesa un momento crítico que apunta al cierre definitivo de sus sucursales.

En semanas recientes, clientes de diversas sucursales han alertado sobre la presencia de mantas amarillas con el mensaje “Ya nos vamos”, acompañadas de promociones masivas, descuentos generales y liquidaciones que parten desde un 30% de descuento en la totalidad de sus inventarios.

Esta estrategia busca desplazar la mayor cantidad de mercancía en el menor tiempo posible.

En un recorrido realizado por LA CRÓNICA DE HOY en diversas sucursales se pudo constatar que en las vitrinas y anaqueles se rematan los productos, cada vez más escasos, que hay en ellos.

Presencia de liquidaciones en la CDMX y estados

El remate de inventarios no es un hecho aislado. Aunque los primeros avisos fueron detectados en emblemáticas sucursales del Centro Histórico de la Ciudad de México, el escenario de anaqueles semivacíos y remates se ha extendido a otras regiones:

Estado de México: Registros de liquidaciones en planteles de Texcoco, Chalco, Zumpango y Toluca.

Guanajuato: Descuentos masivos reportados en las sucursales de León.

Consumidores de estas zonas señalan que la disponibilidad de productos para el hogar es cada vez más limitada, por lo que las compras de remate están sujetas a las últimas existencias disponibles a la venta.

¿Es un cierre definitivo o una reubicación de la marca?

La situación ha generado incertidumbre entre clientes habituales sobre el futuro comercial de la firma.

Hasta el momento, la directiva de Anforama no ha emitido un comunicado oficial que confirme la quiebra o la liquidación total de la empresa a nivel nacional.

Entre las hipótesis del sector comercial se contempla desde la bancarrota o reestructuración financiera hasta una posible estrategia de reubicación de puntos de venta hacia el comercio o la mudanza a zonas de menor costo operativo.

Sin un posicionamiento institucional, el vaciado de tiendas sugiere el retiro paulatino de sus instalaciones físicas.

Trabajadores de las tiendas señalaron a LA CRÓNICA DE HOY que una de las razones por las cuales hay un posible cierre de tiendas es por la falta de competitividad frente a otros supermercados.