De desalojos a desaparecidos: las cinco prioridades de Clara Brugada para fortalecer los derechos humanos en la CDMX

Dolores González y Clara Brugada

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) brindó más de 53 mil servicios durante 2025, atendió más de 7 mil 700 quejas, concluyó más de 8 mil expedientes y emitió 13 recomendaciones, de acuerdo con el informe anual.

El organismo también realizó más de 20 mil atenciones territoriales en las 16 alcaldías mediante sus delegaciones y el Ombudsmóvil. De esos casos, 98 por ciento fue resuelto directamente en territorio. Además, el mecanismo de restitución inmediata permitió recuperar derechos en más de 87 por ciento de los casos concluidos, con 324 víctimas beneficiadas.

En la presentación del informe anual 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada planteó una agenda de trabajo conjunto con la comisión, encabezada por su presidenta, Dolores González Saravia, y pidió concentrar esfuerzos en cinco asuntos: la defensa de los derechos sociales, un nuevo modelo penitenciario, la atención integral de personas en situación de calle, un protocolo para desalojos y la búsqueda de personas desaparecidas.

El balance del organismo también reportó 16 acuerdos de conciliación y 422 acompañamientos, entre ellos 36 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas y 71 observaciones durante protestas sociales. En materia de educación, la comisión capacitó a más de 464 mil personas mediante mil 320 actividades.

CDHCM destaca autonomía y Clara Brugada defiende una comisión independiente

Clara Brugada defendió la autonomía e independencia de la CDHCM y sostuvo que la administración capitalina debe estar abierta a la crítica y a la fiscalización externa.

“Un gobierno democrático no debe temer una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente”, afirmó, al señalar que su administración debe revisar de manera permanente su actuación y corregir errores mediante la autocrítica.

La mandataria dijo que la defensa de los derechos humanos no debe limitarse a señalar violaciones, sino que debe contribuir a detenerlas, repararlas y evitar que vuelvan a ocurrir.

También sostuvo que la comisión debe contar con capacidad para prevenir e investigar violaciones, señalar responsabilidades y contribuir a la reparación de las víctimas.

Además, recordó que desde la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México defendió una comisión autónoma con mayores atribuciones y afirmó que esa posición se mantiene desde el gobierno. “No queremos ni silencio frente al abuso, ni violaciones a los derechos humanos, ni poder sin contrapesos”, expresó.

La jefa del Ejecutivo local también destacó tres derechos que su administración ha planteado incorporar al marco constitucional, que son el derecho humano al cuidado, el derecho al arraigo y el derecho a la educación inicial y a un ingreso garantizado para niñas y niños de cero a tres años. Sobre este último punto, sostuvo que los derechos deben comenzar desde el nacimiento y no hasta el ingreso a la primaria.

Cinco prioridades de Clara Brugada para fortalecer los derechos humanos en la CDMX

Como primera tarea, Brugada propuso transformar la Procuraduría Social para recuperar su función como Defensoría Social del Pueblo, con el propósito de facilitar que las personas puedan exigir sus derechos sin recorrer distintas oficinas ni enfrentarse a trámites burocráticos.

La segunda propuesta consiste en construir un nuevo modelo penitenciario con una perspectiva humanista y orientado a la reinserción social. Brugada planteó que las cárceles no deben convertirse en espacios que reproduzcan la violencia y sostuvo que quienes cumplan una condena deben poder recuperar su libertad sin nuevas condiciones que los conduzcan a delinquir.

El tercer eje es un programa integral para personas en situación de calle. La jefa de Gobierno planteó superar un modelo basado únicamente en albergues o en el traslado de personas de un sitio a otro y avanzar hacia la restitución de derechos relacionados con vivienda, empleo, salud, salud mental, atención a las adicciones, educación, identidad y reconstrucción de vínculos comunitarios.

El cuarto punto corresponde a los desalojos. En el contexto de la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuso establecer un protocolo con mecanismos de diálogo y mediación, atención especial a grupos prioritarios, alternativas institucionales, observación externa y criterios estrictos para prevenir el uso de la fuerza.

El quinto eje es la búsqueda de personas desaparecidas. La mandataria pidió profundizar el acompañamiento de la comisión a las familias y garantizar que las instituciones utilicen todas las capacidades del Estado para localizar a las personas desaparecidas.

Estos son los cinco ejes anunciados por la jefa de Gobierno

Entre las prioridades de la mandataria capitalina, destacan las siguientes estrategias

Defensa de los derechos sociales: fortalecer la Defensoría Social del Pueblo para facilitar el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos.

fortalecer la Defensoría Social del Pueblo para facilitar el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos. Nuevo modelo penitenciario: transformar las cárceles con un enfoque humanista y de reinserción social.

transformar las cárceles con un enfoque humanista y de reinserción social. Atención integral a personas en situación de calle: garantizar acceso a vivienda, empleo, salud, salud mental, tratamiento de adicciones, educación e identidad.

garantizar acceso a vivienda, empleo, salud, salud mental, tratamiento de adicciones, educación e identidad. Protocolo para desalojos: crear mecanismos de diálogo, mediación, protección a grupos vulnerables y evitar el uso de la fuerza.

crear mecanismos de diálogo, mediación, protección a grupos vulnerables y evitar el uso de la fuerza. Búsqueda de personas desaparecidas: reforzar el acompañamiento a las familias y el uso de todas las capacidades del Estado para la localización de personas.

Clara Brugada pidió que la CDHCM mantenga una postura independiente y crítica, incluso frente al propio gobierno, pero también que reconozca los avances de la ciudad cuando corresponda.

En el acto, la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha María Alcalde Luján, consideró a la comisión un aliado indispensable para la Fiscalía y destacó la utilidad de una vigilancia independiente para identificar no sólo errores individuales, sino fallas estructurales y patrones de actuación.

Del mismo modo, refrendó el compromiso de la Fiscalía de investigar con rigor técnico y perspectiva de derechos humanos, además de garantizar la dignidad de las víctimas durante la atención institucional.