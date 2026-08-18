Capturan en Ecatepec a cuatro agentes mexiquenses por extorsión y secuestro

Malos elementos de seguridad que se ostentaban como agentes Ministeriales de Ecatepec fueron detenidos por extorsionadores Malos elementos de seguridad que se ostentaban como agentes Ministeriales de Ecatepec fueron detenidos por extorsionadores

Malos servidores públicos — En un operativo que combinó inteligencia naval y acciones de procuración de justicia, autoridades federales y estatales concretaron la detención de cuatro servidores públicos adscritos a la fiscalía del Estado de México, señalados como presuntos participantes en actividades delictivas de alto impacto.

El despliegue se inscribió en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión y contó con la participación de la Fuerza de Tarea Marina, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión —dependiente de la FEMDO—, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los trabajos de investigación previos, alimentados por el intercambio de datos entre el personal naval destacado en la Dirección de Seguridad Ciudadana de Ecatepec y las unidades especializadas en delincuencia organizada, permitieron dar seguimiento a una carpeta de investigación que ya apuntaba hacia probables irregularidades cometidas desde el interior de la propia institución procuradora de justicia.

Fue esa colaboración interinstitucional la que sentó las bases para la ejecución de las órdenes de captura, mismas que se cumplimentaron de manera casi simultánea en dos municipios del valle de México.

El operativo, coordinado con la base naval de Ecatepec, se materializó en los municipios de Ecatepec y Texcoco, donde los agentes detenidos —quienes ostentaban el cargo de investigadores ministeriales— fueron sorprendidos en sus actividades cotidianas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, a los funcionarios se les atribuye su presunta participación en redes dedicadas a la extorsión y al denominado “secuestro exprés”, modalidades que en los últimos meses han encendido las alarmas entre la ciudadanía de la zona oriente del estado.

Entre los aprehendidos se encuentran Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43, quienes fueron puestos a disposición de la FEMDO, autoridad que ya inició el proceso legal correspondiente y logró que fueran vinculados a proceso por los delitos que se les imputan.

Durante los cateos realizados en los puntos de captura, los elementos decomisaron varias armas de fuego de uso restringido para las fuerzas armadas, así como cartuchería, dosis de sustancias sintéticas, equipos de cómputo y teléfonos celulares que ahora son analizados como parte de la evidencia.

Con esta intervención, la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec reiteró su disposición para mantener una colaboración estrecha y efectiva con las instancias de seguridad y procuración de justicia, en un esfuerzo que busca desarticular células delictivas enquistadas incluso en las propias estructuras gubernamentales.

Las autoridades federales subrayaron que estas acciones no cesarán y que el compromiso con la seguridad de la población sigue siendo la prioridad, especialmente en regiones donde el binomio extorsión-secuestro ha mostrado preocupantes índices de incidencia.

La Crónica de Hoy 2026