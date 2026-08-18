Construyen 10 puentes vehiculares con inversión de 995 mdp en siete municipios del EdoMéx

El gobierno federal y el del Estado de México construyen 10 puentes vehiculares en siete municipios de la entidad, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente, con una inversión de 995 millones de pesos y una longitud conjunta de 5.7 kilómetros.

Las obras se desarrollan en Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla, de acuerdo con información proporcionada por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

El funcionario precisó que los trabajos forman parte de la estrategia coordinada entre las administraciones de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez para atender las necesidades de infraestructura y movilidad de la zona oriente del Estado de México.

Construyen 10 puentes vehiculares con inversión de 995 mdp en siete municipios del EdoMéx

También avanzan los puentes Alameda Oriente

A estas obras se suman los dos puentes Alameda Oriente, cuya construcción comenzó el año pasado y representa una inversión de 2 mil millones de pesos, con una longitud conjunta de 1.2 kilómetros.

Jesús Esteva Medina informó que una de las estructuras registra un avance de 39 por ciento y tiene prevista su conclusión para noviembre de este año. La segunda obra será entregada en octubre de 2027.

Los puentes forman parte del conjunto de proyectos de infraestructura vial que los gobiernos federal y estatal desarrollan en la región para ampliar y mejorar las conexiones entre municipios.

Además, el gobierno mexiquense inició en 2026 los trabajos del paso superior Peñón-Texcoco, como parte de las obras anunciadas por la administración de Delfina Gómez Álvarez bajo el programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Plan contempla 121 acciones

El Plan Integral para el Oriente del Estado de México contempla 121 programas y acciones distribuidos en áreas como movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación y servicios públicos.

Los gobiernos federal y estatal indicaron que la estrategia busca atender las necesidades de alrededor de 10 millones de habitantes de la región, mediante proyectos de infraestructura y servicios.