Entregan auxiliares auditivos a beneficiarios de Atizapán para fortalecer su inclusión

Personas beneficiarias del municipio de Atizapán participaron en la entrega regional de auxiliares auditivos realizada en Tenango del Valle, como parte de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de quienes presentan alguna dificultad auditiva.

Durante la jornada, las familias recibieron estos apoyos que buscan facilitar la comunicación de las personas beneficiarias y contribuir a que tengan una mayor participación en sus actividades cotidianas. Los auxiliares auditivos representan una herramienta que puede ayudar a mejorar la interacción con familiares, amigos y otras personas de su entorno.

La entrega se llevó a cabo con la participación de la presidenta del DIF Municipal de Atizapán, Elizabeth Rojas Hernández, quien acompañó a las personas beneficiarias durante esta actividad y destacó la importancia de continuar acercando apoyos a las familias que requieren algún tipo de asistencia.

De acuerdo con la información proporcionada por el DIF Municipal, estos apoyos forman parte de las gestiones que se realizan para atender las necesidades de distintos sectores de la población y promover mejores condiciones para las personas con discapacidad.

El objetivo es que los beneficiarios puedan contar con mayores oportunidades para desenvolverse en su vida diaria y fortalecer sus vínculos familiares y sociales.

La jornada también permitió reconocer el trabajo conjunto entre el Sistema Municipal DIF de Atizapán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), institución que hizo posible la entrega de los auxiliares auditivos.

Las autoridades municipales agradecieron el apoyo y la disposición de la directora general del DIF Estado de México, Karina Labastida, así como del director de Atención a la Discapacidad, Jorge Juan Villa Martínez, por participar en las acciones relacionadas con la inclusión y el bienestar de las familias mexiquenses.

La entrega regional representa una de las acciones que buscan acercar servicios y apoyos a personas que enfrentan diferentes necesidades. En este caso, los auxiliares auditivos pueden contribuir a que los beneficiarios tengan mejores condiciones para comunicarse y realizar actividades de manera cotidiana.

Para las familias, este tipo de apoyos también puede representar una oportunidad para fortalecer la convivencia, ya que una mejor capacidad de comunicación permite una mayor interacción con las personas cercanas.

El DIF Municipal de Atizapán señaló que continuará trabajando en coordinación con otras instituciones para gestionar programas y apoyos que puedan beneficiar a la población que más los necesita.

La dependencia municipal destacó que la suma de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno permite ampliar las oportunidades para las personas que requieren atención especializada, principalmente en temas relacionados con discapacidad y bienestar social.

Además de la entrega de los auxiliares, las autoridades reiteraron la importancia de mantener una atención cercana a las familias y conocer de manera directa sus necesidades.

En este sentido, la participación de las personas beneficiarias en actividades regionales permite acercar los programas sociales a los municipios y facilitar que los apoyos lleguen a quienes los requieren.

La acción realizada en Tenango del Valle forma parte de los esfuerzos para promover una sociedad más incluyente, en la que las personas con discapacidad puedan contar con herramientas que les permitan desarrollar sus actividades y mantener una comunicación más efectiva con su entorno.

El DIF Municipal de Atizapán reiteró su compromiso de continuar gestionando apoyos y sumando esfuerzos con el DIF Estado de México para ampliar las oportunidades de las familias.

Finalmente, las autoridades municipales señalaron que seguirán trabajando para acercar programas que contribuyan al bienestar de la población y que permitan atender las necesidades de quienes requieren algún apoyo para mejorar sus condiciones de vida.

La entrega de auxiliares auditivos representa así una acción de atención social que busca beneficiar directamente a las personas y sus familias, mediante herramientas que pueden facilitar la comunicación y favorecer una mayor inclusión en las actividades de todos los días.