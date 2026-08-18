Naucalpan entrega más de mil lentes gratuitos en jornada histórica

Unidades móviles recorren comunidades del municipio ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de realizarse exámenes de la vista y obtener sus lentes completos Unidades móviles recorren comunidades del municipio ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de realizarse exámenes de la vista y obtener sus lentes completos

entrega masiva de lentes graduados — El gobierno municipal de Naucalpan, a través del Sistema DIF local, realizó la décima edición del programa “Impulsando tu Salud”, con una jornada de entrega masiva de lentes graduados que superó todas las cifras anteriores. En la explanada del palacio municipal, el edil Isaac Montoya encabezó la repartición de más de mil dispositivos ópticos, como parte de una iniciativa que busca llevar servicios médicos preventivos a las colonias más necesitadas, con énfasis en el cuidado de la visión entre la población infantil, juvenil y adulta.

El esquema opera con unidades móviles que recorren distintas comunidades del municipio, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de realizarse exámenes de la vista, valoraciones optométricas y obtener una receta, así como los lentes completos —incluyendo armazón y cristales— sin costo alguno. Esta estrategia, explicó el alcalde, responde a una demanda recurrente de familias que, por limitaciones económicas o dificultades de traslado, no lograban acceder a servicios ópticos profesionales ni a una graduación adecuada para corregir sus problemas visuales.

Durante el acto, Montoya calificó la jornada como la más grande realizada hasta ahora en el marco de este programa, y subrayó que la política pública nació de la voluntad de su administración por atender la salud desde un enfoque preventivo y comunitario. “Ver mejor es vivir mejor”, sostuvo el funcionario, quien añadió que la gratuidad de los servicios no es un gesto aislado, sino parte de una convicción que busca eliminar las barreras que tradicionalmente han excluido a sectores vulnerables de la atención oftalmológica.

Además de la entrega de lentes, el presidente municipal adelantó que la Clínica de Especialidades del DIF ampliará su horario y su catálogo de servicios, con la reciente incorporación de la Medicina del Sueño, lo que permitirá ofrecer una gama más amplia de cuidados a las familias naucalpenses. Esta clínica, junto con las dos unidades móviles y un punto fijo en la comunidad de La Raquelito, conforma una red de atención que incluye consultas de medicina general, odontología, pruebas optométricas, toma de muestras de laboratorio y dispensario de medicamentos.

De acuerdo con los datos oficiales, desde su lanzamiento el pasado 4 de septiembre, el programa ha recorrido 70 localidades y, al corte del 30 de julio, había logrado afiliar a 17 mil 500 personas, quienes han recibido en conjunto más de 70 mil atenciones en diversas especialidades. Cada afiliado tiene derecho a dos pares de lentes al año, ajustados a su graduación, lo que garantiza un seguimiento periódico de su salud visual.

Con este tipo de acciones, la administración municipal y el DIF local reiteran su propósito de acercar servicios gratuitos y de calidad a las comunidades, derribando obstáculos geográficos y económicos que suelen limitar el acceso a la salud. La apuesta, enfatizan las autoridades, es construir un modelo de atención integral que no solo corrija problemas visuales, sino que fomente una cultura de prevención y bienestar entre todos los sectores de la población.

La Crónica de Hoy 2026