Hoy No Circula del 5 al 9 de octubre: calendario completo por color, placas y holograma en CDMX y Edomex

Los automovilistas de la Ciudad de México y de 18 municipios del Estado de México deberán tomar en cuenta las restricciones del programa Hoy No Circula correspondientes a la semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026, con el fin de evitar multas y sanciones.

El programa aplica de lunes a sábado y restringe la circulación de determinados vehículos según el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan del 5 al 9 de octubre?

Lunes 5 de octubre

Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Hologramas 1 y 2

Martes 6 de octubre

Engomado rosa

Terminación 7 y 8

Hologramas 1 y 2

Miércoles 7 de octubre

Engomado rojo

Terminación 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Jueves 8 de octubre

Engomado verde

Terminación 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Viernes 9 de octubre

Engomado azul

Terminación 9 y 0

Hologramas 1 y 2

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Las restricciones aplican de:

5:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes.

¿Qué vehículos están exentos?

No están sujetos al programa, entre otros:

Vehículos con holograma 00 y 0 .

y . Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Unidades para personas con discapacidad con autorización correspondiente.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental por ozono o partículas, las restricciones pueden modificarse y aplicarse a un mayor número de vehículos, incluidos algunos con holograma 0 y 00, de acuerdo con el programa de Doble Hoy No Circula.