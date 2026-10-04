Metrópoli

Consulta qué vehículos no podrán circular del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula.

Hoy No Circula del 5 al 9 de octubre: calendario completo por color, placas y holograma en CDMX y Edomex

Por Juan Hernández

Los automovilistas de la Ciudad de México y de 18 municipios del Estado de México deberán tomar en cuenta las restricciones del programa Hoy No Circula correspondientes a la semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026, con el fin de evitar multas y sanciones.

El programa aplica de lunes a sábado y restringe la circulación de determinados vehículos según el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan del 5 al 9 de octubre?

Lunes 5 de octubre

  • Engomado amarillo
  • Terminación de placa 5 y 6
  • Hologramas 1 y 2

Martes 6 de octubre

  • Engomado rosa
  • Terminación 7 y 8
  • Hologramas 1 y 2

Miércoles 7 de octubre

  • Engomado rojo
  • Terminación 3 y 4
  • Hologramas 1 y 2

Jueves 8 de octubre

  • Engomado verde
  • Terminación 1 y 2
  • Hologramas 1 y 2

Viernes 9 de octubre

  • Engomado azul
  • Terminación 9 y 0
  • Hologramas 1 y 2

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Las restricciones aplican de:

  • 5:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes.

¿Qué vehículos están exentos?

No están sujetos al programa, entre otros:

  • Vehículos con holograma 00 y 0.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Transporte público.
  • Vehículos de emergencia.
  • Unidades para personas con discapacidad con autorización correspondiente.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental por ozono o partículas, las restricciones pueden modificarse y aplicarse a un mayor número de vehículos, incluidos algunos con holograma 0 y 00, de acuerdo con el programa de Doble Hoy No Circula.

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