Hoy No Circula del 5 al 9 de octubre: calendario completo por color, placas y holograma en CDMX y Edomex

Los automovilistas de la Ciudad de México y de 18 municipios del Estado de México deberán tomar en cuenta las restricciones del programa Hoy No Circula correspondientes a la semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026, con el fin de evitar multas y sanciones.
El programa aplica de lunes a sábado y restringe la circulación de determinados vehículos según el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.
¿Qué autos no circulan del 5 al 9 de octubre?
Lunes 5 de octubre
- Engomado amarillo
- Terminación de placa 5 y 6
- Hologramas 1 y 2
Martes 6 de octubre
- Engomado rosa
- Terminación 7 y 8
- Hologramas 1 y 2
Miércoles 7 de octubre
- Engomado rojo
- Terminación 3 y 4
- Hologramas 1 y 2
Jueves 8 de octubre
- Engomado verde
- Terminación 1 y 2
- Hologramas 1 y 2
Viernes 9 de octubre
- Engomado azul
- Terminación 9 y 0
- Hologramas 1 y 2
¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?
Las restricciones aplican de:
- 5:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes.
¿Qué vehículos están exentos?
No están sujetos al programa, entre otros:
- Vehículos con holograma 00 y 0.
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Vehículos de emergencia.
- Unidades para personas con discapacidad con autorización correspondiente.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?
Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental por ozono o partículas, las restricciones pueden modificarse y aplicarse a un mayor número de vehículos, incluidos algunos con holograma 0 y 00, de acuerdo con el programa de Doble Hoy No Circula.