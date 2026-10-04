¿Hay contingencia y Hoy No Circula este domingo 4 de octubre? Horarios y rutas del Ciclotón y restricciones vehiculares

Ciclotón CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2024.- Este domingo en punto de las 08:00 y hasta las 14:00 horas, 120,000 ciclistas, corredores, rollers, skaters, peatones y personas en silla de ruedas pudieron disfrutar del recorrido de 62.5 kilómetros del Ciclotón por las calles y avenidas principales que cruzan seis alcaldías de la Ciudad de México, después de que el mes pasado se suspendiera por la celebración del Maratón Telcel de la Ciudad de México 2024. Con organización del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE) el Ciclotón tiene la encomienda de promover una vida saludable entre los capitalinos al fomentar la actividad deportiva que reduzca los riesgos por enfermedades cardiovasculares que ocasiona el sobrepeso en el país. FOTO: INDEPORTE/CUARTOSCURO.COM (Gobierno de la Ciudad de México)

Quienes planean salir este domingo 4 de octubre en la Ciudad de México suelen tener la misma duda: ¿aplica el Hoy No Circula?, ¿hay contingencia ambiental? y ¿a qué hora será el Ciclotón?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, este domingo no opera el programa Hoy No Circula de manera ordinaria, por lo que todos los vehículos pueden circular, siempre y cuando las autoridades no activen una contingencia ambiental extraordinaria.

¿Hay contingencia ambiental este domingo 4 de octubre?

No. Hasta este domingo no se ha activado una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que no existen restricciones extraordinarias a la circulación.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitiera algún aviso durante el día, las medidas podrían modificarse.

¿Hay Hoy No Circula este domingo?

No. El programa Hoy No Circula no aplica de manera regular los domingos, por lo que pueden circular:

Vehículos con holograma 00.

Vehículos con holograma 0.

Vehículos con holograma 1.

Vehículos con holograma 2.

Vehículos eléctricos e híbridos, que además cuentan con exenciones permanentes previstas por la normatividad.

La única excepción ocurre cuando se declara una contingencia ambiental, situación en la que la CAMe puede establecer restricciones extraordinarias.

¿A qué hora es el Ciclotón?

El Ciclotón de la Ciudad de México se llevará a cabo este domingo en su horario habitual:

Horario: de 8:00 a 14:00 horas .

de . Actividad: recorrido recreativo para ciclistas, patinadores y corredores en distintas vialidades de la capital.

¿Habrá cierres viales?

Sí. Debido al Ciclotón habrá cierres parciales y temporales en las avenidas que forman parte del circuito mientras se desarrolla la actividad.

Rutas del Ciclotón CDMX este domingo 4 de octubre

El Ciclotón de la Ciudad de México se realizará de 8:00 a 14:00 horas con un circuito aproximado de 62.5 kilómetros, que conecta el norte, centro, sur y oriente de la capital mediante las principales vialidades.

Las principales avenidas que forman parte de la ruta son:

Paseo de la Reforma

Calzada de Guadalupe

Avenida Fortuna

Avenida de los Insurgentes

Circuito Interior

Avenida Patriotismo

Avenida Revolución

Río Mixcoac

División del Norte

Eje 7 Sur

Eje 2 Sur

Avenida Universidad

Eje 2 Poniente (Monterrey)

Centro Histórico, con conexión hacia el Zócalo y la Alameda.

Horarios del ciclotón

Inicio: 8:00 horas.

8:00 horas. Fin: 14:00 horas.

Durante ese periodo habrá cierres parciales y temporales conforme avance el contingente, por lo que se recomienda utilizar vías alternas si se circula en automóvil.