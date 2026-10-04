¿Hay contingencia y Hoy No Circula este domingo 4 de octubre? Horarios y rutas del Ciclotón y restricciones vehiculares

Quienes planean salir este domingo 4 de octubre en la Ciudad de México suelen tener la misma duda: ¿aplica el Hoy No Circula?, ¿hay contingencia ambiental? y ¿a qué hora será el Ciclotón?
De acuerdo con las disposiciones vigentes, este domingo no opera el programa Hoy No Circula de manera ordinaria, por lo que todos los vehículos pueden circular, siempre y cuando las autoridades no activen una contingencia ambiental extraordinaria.
¿Hay contingencia ambiental este domingo 4 de octubre?
No. Hasta este domingo no se ha activado una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que no existen restricciones extraordinarias a la circulación.
En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitiera algún aviso durante el día, las medidas podrían modificarse.
¿Hay Hoy No Circula este domingo?
No. El programa Hoy No Circula no aplica de manera regular los domingos, por lo que pueden circular:
- Vehículos con holograma 00.
- Vehículos con holograma 0.
- Vehículos con holograma 1.
- Vehículos con holograma 2.
- Vehículos eléctricos e híbridos, que además cuentan con exenciones permanentes previstas por la normatividad.
La única excepción ocurre cuando se declara una contingencia ambiental, situación en la que la CAMe puede establecer restricciones extraordinarias.
¿A qué hora es el Ciclotón?
El Ciclotón de la Ciudad de México se llevará a cabo este domingo en su horario habitual:
- Horario: de 8:00 a 14:00 horas.
- Actividad: recorrido recreativo para ciclistas, patinadores y corredores en distintas vialidades de la capital.
¿Habrá cierres viales?
Sí. Debido al Ciclotón habrá cierres parciales y temporales en las avenidas que forman parte del circuito mientras se desarrolla la actividad.
Rutas del Ciclotón CDMX este domingo 4 de octubre
El Ciclotón de la Ciudad de México se realizará de 8:00 a 14:00 horas con un circuito aproximado de 62.5 kilómetros, que conecta el norte, centro, sur y oriente de la capital mediante las principales vialidades.
Las principales avenidas que forman parte de la ruta son:
- Paseo de la Reforma
- Calzada de Guadalupe
- Avenida Fortuna
- Avenida de los Insurgentes
- Circuito Interior
- Avenida Patriotismo
- Avenida Revolución
- Río Mixcoac
- División del Norte
- Eje 7 Sur
- Eje 2 Sur
- Avenida Universidad
- Eje 2 Poniente (Monterrey)
- Centro Histórico, con conexión hacia el Zócalo y la Alameda.
Horarios del ciclotón
- Inicio: 8:00 horas.
- Fin: 14:00 horas.
Durante ese periodo habrá cierres parciales y temporales conforme avance el contingente, por lo que se recomienda utilizar vías alternas si se circula en automóvil.