Tlalnepantla realiza Caminata por el Bienestar Animal como parte de estrategia federal

Familias de Tlalnepantla participaron en una Caminata por el Bienestar Animal, una jornada enfocada en promover el cuidado, respeto y protección de los animales de compañía como parte de las acciones de atención a las causas que se impulsan en el país. La actividad reunió a habitantes del municipio que acudieron acompañados de sus perros y otros animales de compañía, con el objetivo de fomentar una mayor cultura de cuidado y responsabilidad hacia las mascotas.

La jornada forma parte del programa *Atención a las Causas*, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca atender diferentes factores sociales y comunitarios mediante acciones realizadas directamente en territorio. En Tlalnepantla, la actividad estuvo enfocada en el bienestar animal y en la importancia de generar espacios donde las familias puedan participar en actividades relacionadas con el cuidado responsable de sus animales de compañía.

Durante la caminata, las familias pudieron convivir y participar en una actividad comunitaria que tuvo como uno de sus principales objetivos generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota. El bienestar animal también se relaciona con la prevención del abandono y el maltrato, debido a que el cuidado adecuado de perros y gatos requiere alimentación, atención veterinaria, vacunación y espacios seguros. Las autoridades destacaron que las acciones comunitarias permiten fortalecer la convivencia entre los habitantes y promover valores como el respeto y la empatía.

La Caminata por el Bienestar Animal forma parte de una estrategia que busca acercar a las instituciones con la ciudadanía y desarrollar actividades que atiendan diferentes necesidades de las comunidades. La participación de las familias fue uno de los elementos principales de la jornada, ya que el objetivo fue involucrar a la población en la construcción de una cultura de respeto hacia los animales. Además del cuidado de las mascotas, este tipo de actividades buscan recordar que los animales de compañía forman parte de muchos hogares y requieren atención permanente por parte de sus propietarios.

El cuidado responsable también implica evitar que los animales sean abandonados en calles y espacios públicos, así como procurar que tengan las condiciones necesarias para desarrollarse de manera adecuada. La actividad permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos compartieran un espacio de convivencia acompañados por sus animales de compañía.

Las autoridades señalaron que la construcción de comunidades con mayor bienestar también depende de la participación ciudadana y de la atención de temas que forman parte de la vida cotidiana de las familias. En este sentido, el bienestar animal representa un tema que puede contribuir a fortalecer la convivencia y promover una mayor responsabilidad entre los habitantes. La jornada también buscó reforzar el mensaje de que todas las personas y seres vivos que forman parte de las comunidades deben ser considerados dentro de las acciones de bienestar.

El programa Atención a las Causas contempla la realización de actividades en territorio para acercar diferentes servicios y acciones a las comunidades, con la participación de autoridades y habitantes. En Tlalnepantla, la Caminata por el Bienestar Animal permitió llevar este enfoque al cuidado de perros y gatos, además de promover la participación de las familias. Con este tipo de actividades, las autoridades buscan continuar generando espacios de convivencia y fortalecer la cultura de respeto hacia los animales de compañía.

La jornada concluyó con la participación de familias y sus mascotas, quienes formaron parte de una actividad enfocada en promover el bienestar animal y la responsabilidad comunitaria. Las acciones de este tipo buscan que el cuidado de los animales no se limite a los hogares, sino que también forme parte de una cultura de convivencia y respeto dentro de las comunidades.