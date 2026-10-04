IECM abre convocatoria para integrar los 33 Consejos Distritales rumbo a 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la convocatoria para seleccionar y designar a las personas que integrarán los 33 Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El procedimiento abarca la elección de 198 consejerías distritales propietarias, 198 suplentes y las personas que formarán parte de las listas de reserva. El registro de aspirantes estará abierto del 20 de octubre al 3 de noviembre de 2026 y la designación deberá concretarse, como fecha límite, el 31 de enero de 2027.

La convocatoria establece seis etapas: registro, cotejo documental, curso de inducción al cargo, valoración curricular, entrevista y resultados finales, además de la designación de las personas ganadoras.

Para evaluar la trayectoria y experiencia profesional de las y los aspirantes se aplicarán un mismo tabulador y criterios homogéneos.

El IECM informó que quienes obtengan un registro procedente deberán participar en un curso de inducción, previsto del 13 al 20 de noviembre, con el objetivo de proporcionarles conocimientos e información sobre las funciones electorales que desempeñarán.

El proceso también incorpora medidas para ampliar la participación de integrantes de Grupos de Atención Prioritaria, entre ellos jóvenes, personas con discapacidad, integrantes de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y de género, afromexicanas y adultas mayores residentes en la Ciudad de México.

En el caso de jóvenes de entre 18 y 29 años que no hayan ocupado previamente una Consejería Distrital propietaria, el Instituto aplicará una medida de nivelación ante la falta de experiencia electoral.

Su valoración curricular se realizará exclusivamente con base en la escolaridad y tendrán una entrevista diferenciada para considerar sus capacidades y experiencia desde su contexto.

La integración de los órganos distritales deberá garantizar también la paridad de género en los 33 consejos.

Para ello, el procedimiento contempla un mecanismo específico de integración, además de herramientas tecnológicas para facilitar el registro, la conformación y gestión de expedientes digitales y el seguimiento de las distintas etapas.

Estas tareas se realizarán mediante el Sistema de Selección y Designación de Consejeras y Consejeros Distritales (SISCOD 2026-2027), que contará con acciones de habilitación, operación, mantenimiento y soporte técnico durante el proceso.

Según el IECM, la convocatoria busca seleccionar perfiles que cuenten con conocimientos electorales, compromiso democrático, participación comunitaria y prestigio público y profesional, conforme a los criterios establecidos en la legislación electoral.

Los Consejos Distritales son órganos colegiados temporales que funcionan durante los procesos electorales y tienen facultades de decisión dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

Sus responsabilidades serán vigilar el cumplimiento de las disposiciones electorales, dar seguimiento a las actividades de la jornada electoral y recibir los paquetes y documentación electoral.

También tienen a su cargo los cómputos distritales y, cuando corresponde, la declaración de validez de las elecciones y la entrega de las constancias respectivas.