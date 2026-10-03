Hospital Satélite reconoce legado de su fundador con nueva Torre Médica en Naucalpan

El Corporativo Hospital Satélite conmemoró 40 años de trayectoria en la atención médica con la develación del nombre de la Torre Médica Dr. Aurelio J. Pámanes Ochoa, fundador de la institución y una figura relacionada con el desarrollo de los servicios de salud en el municipio. Durante la ceremonia estuvo presente Adriana G. Escobar, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Naucalpan, quien acudió en representación del presidente municipal Isaac Montoya.

El acto sirvió para reconocer la trayectoria del hospital y el trabajo realizado durante cuatro décadas para brindar atención médica a las familias de Naucalpan y de otros municipios de la región. Adriana G. Escobar felicitó a María del Rosario Cuenca, presidenta ejecutiva y fundadora del Hospital Satélite, por los 40 años de trabajo de la institución y por mantener el compromiso con la atención de los pacientes. Durante su participación también reconoció a las y los profesionales de la salud que forman parte del hospital y que diariamente brindan atención a las personas que requieren algún servicio médico.

La representante del gobierno municipal destacó que el personal médico y de otras áreas de salud cumple una función importante, principalmente cuando las familias atraviesan momentos complicados relacionados con alguna enfermedad o emergencia. La ceremonia también estuvo dedicada a recordar el trabajo realizado por el doctor Aurelio J. Pámanes Ochoa, fundador del Corporativo Hospital Satélite. Con la develación de su nombre en la Torre Médica, se busca mantener presente su legado y reconocer su participación en la creación y crecimiento de una institución que durante 40 años ha formado parte de los servicios de salud disponibles para la población.

Hospital Satélite inició actividades hace cuatro décadas y con el paso de los años se ha consolidado como una institución dedicada a la atención médica. Su trayectoria ha estado acompañada por el trabajo de médicos, enfermeras, especialistas, personal administrativo y trabajadores de diferentes áreas. Durante el evento se resaltó que la atención médica no solamente depende de la infraestructura hospitalaria, sino también de las personas que trabajan diariamente para atender a los pacientes y acompañar a sus familias.

En este sentido, el reconocimiento a los profesionales de la salud formó parte de la ceremonia conmemorativa por los 40 años de la institución. La presencia del Sistema Municipal DIF también destacó la importancia de mantener vínculos entre las autoridades y las instituciones que participan en la atención y bienestar de la población. El gobierno de Naucalpan manifestó su reconocimiento a las instituciones que trabajan desde distintos sectores para mejorar las condiciones de salud de las familias del municipio.

Las autoridades señalaron que la colaboración entre instituciones permite fortalecer los servicios y generar mayores beneficios para la población. La develación del nombre del doctor Aurelio J. Pámanes Ochoa representa también un reconocimiento a la historia del Hospital Satélite y a las personas que han participado en su desarrollo durante estas cuatro décadas. Con este acto, el Corporativo Hospital Satélite celebró sus 40 años de trayectoria y destacó el compromiso que mantiene con la atención médica.

Por su parte, el Gobierno de Naucalpan refrendó su disposición para reconocer y acompañar los esfuerzos de instituciones que contribuyen al bienestar de las familias y al fortalecimiento de los servicios de salud en el municipio. La ceremonia concluyó con el reconocimiento a la trayectoria de la institución, al legado de su fundador y al trabajo de quienes forman parte del sector salud y que diariamente brindan atención a la población.