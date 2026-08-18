Pide PAN integrar a la FGR al Gabinete contra Despojos

CDMX asegura 15 inmuebles y detiene a 24 personas por casos de despojo en 12 días

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México llamó al Gobierno capitalino a incorporar a la Fiscalía General de la República (FGR) al Gabinete contra Despojos para investigar no sólo la ocupación ilegal de propiedades, sino la posible delincuencia organizada detrás de estos hechos.

Lo anterior, ante los indicios de que algunos casos de despojo de inmuebles en la capital. La diputada Olivia Garza señaló que la participación federal es necesaria ante la operación de grupos criminales que las propias autoridades capitalinas han identificado.

“Si el Gobierno ya reconoce que hay grupos criminales detrás de algunos despojos, la FGR debe sentarse en la mesa. No podemos investigar estos casos como si se tratara únicamente de pleitos por una propiedad”, refirió.

Explicó que entre enero de 2020 y abril de 2026, la Fiscalía local abrió 25 mil 018 carpetas de investigación por despojo, un promedio cercano a 12 denuncias diarias. Sin embargo, durante ese mismo periodo sólo se reportó la detención de 463 personas.

“No estamos diciendo que la Fiscalía capitalina deje de investigar los despojos. Estamos diciendo que cuando aparezcan cárteles, grupos de choque, redes de corrupción y operaciones organizadas, necesitamos también las capacidades de investigación de la Federación”, resaltó.

Garza señaló que la participación del crimen organizado no es una hipótesis de la oposición, sino que el mismo Gobierno capitalino ha reconocido públicamente la existencia de redes criminales dedicadas al despojo.

Comentó que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ha identificado entre los grupos relacionados con esta actividad a Los Rodolfos, Unión Tepito, Anti Unión, Cártel de Tláhuac y Los 3AD.

“Ya sabemos que existen, sabemos cómo operan y sabemos que algunos de estos grupos participan también en otros delitos. Lo que falta es sumar a la autoridad federal para investigar toda la estructura y no solamente el despojo de un inmueble”.

La panista indicó que en los casos de despojo existen patrones que apuntan a operaciones organizadas: selección de viviendas deshabitadas, intestadas o habitadas por adultos mayores; ingreso mediante grupos de choque.

Después hacen el cambio inmediato de cerraduras, retiro de pertenencias, remodelaciones rápidas y obtención de comprobantes de servicios para aparentar la posesión del inmueble.

La legisladora aclaró que la propuesta no pretende trasladar todos los casos de despojo a la Federación, la intervención de la FGR se plantea sólo cuando la naturaleza del caso y su modus operandi permitan presumir la participación de grupos de delincuencia organizada o cárteles criminales, ya sea mediante la atracción del caso o en coadyuvancia con las autoridades capitalinas.