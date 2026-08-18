Vinculan a proceso a 2 “Tanzanios”, por narcomenudeo y portación de arma de fuego

Detenidos Miembros de "Los Tanzanios". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Erik “N”, alias “El Ojos”, e Itzayanna “N”, miembros del grupo criminal “Los Tanzanios”, con presencia en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, vinculado con la venta y distribución de drogas, así como con homicidios, secuestros y extorsiones.

Estos sujetos son señalados de narcomenudeo, en la modalidad de posesión con fines de comercio, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La investigación comenzó con una denuncia ciudadana que reportó sobre la venta de drogas en un inmueble ubicado en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa, e indicó que ahí vivía “El Ojos”.

El pasado 13 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de la Guardia Nacional (GN), ingresaron al inmueble y detuvieron a Erik “N” e Itzayanna “N” y aseguraron un arma larga calibre .223 con cargador, un revólver, un cargador con 10 cartuchos, 165 bolsas y envoltorios con diversas drogas y una báscula gramera.

Una vez que se recabaron entrevistas de los agentes que participaron en el cateo y dictámenes periciales en criminalística, fotografía, química y balística, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Erik “N” e Itzayanna “N”, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.