CDMX y su Cablebús ganan Premio Internacional por Bono Verde

El Gobierno de la CDMX recibió el premio “Financiamiento de Transporte Urbano del Año” de la comunidad financiera internacional, por la emisión del Bono Verde 2025, destinado a financiar las Líneas 5 y 6 del Cablebús.

El reconocimiento da relieve internacional a la infraestructura sustentable que impulsa la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en materia de movilidad y es otorgado en los Projects & Infrastructure Finance Awards.

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, fue la encargada de ejecutar este esquema que combina compromiso con el medi ambiente y financiamiento de infraestructura para la movilidad.

Todo esto implica una colocación de 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, el Bono Verde 2025, que es la mayor emisión etiquetada en la historia de la Ciudad.

La colocación registró una demanda superior al doble del monto objetivo, lo que refleja la confianza de los inversionistas en las finanzas públicas y los proyectos de la capital.

De Botton destacó que los recursos se destinan a la construcción de la Línea 5, que conectará Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras, y la Línea 6 conectará Milpa Alta con Tláhuac. Estas obras ampliarán la movilidad sustentable en zonas que históricamente han contado con menores niveles de conectividad.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton, hablo sobre la distribución de riqueza en el país. Juan Pablo de Botton (Presidencia de la República)

Con este financiamiento, la Ciudad de México convierte la confianza de los inversionistas en infraestructura con beneficios permanentes para las y los capitalinos, señaló la autoridad capitalina. La Secretaría de Administración y Finanzas refrendó su compromiso con continuar impulsando finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad de México.