Marcha del 2 de octubre deja pérdidas por más de 48 mdp en CDMX: Canaco

Marcha del 2 de Octubre Integrantes del llamado bloque negro realizan destrozos durante la movilización conmemorativa por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968, en su recorrido rumbo al Zócalo capitalino. (Estrella Josento/Cuartoscuro)

La marcha realizada el 2 de octubre en conmemoración de los hechos de 1968 generó afectaciones económicas para el comercio establecido de la Ciudad de México, principalmente en el Centro Histórico y corredores viales como Eje Central Lázaro Cárdenas y Flores Magón, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, informó que los establecimientos ubicados en esas zonas dejaron de percibir 23 millones 125 mil pesos debido a las ventas que no pudieron realizarse durante la movilización.

La Canaco CDMX detalló que 3 mil 569 unidades económicas resultaron afectadas, debido a que sus propietarios se vieron obligados a suspender actividades y cerrar sus establecimientos de manera anticipada para evitar posibles situaciones de riesgo.

Gastos para proteger los negocios

A las ventas que no pudieron realizarse se sumó el gasto que los empresarios tuvieron que realizar para proteger sus establecimientos ante la posibilidad de actos vandálicos durante la movilización.

De acuerdo con el organismo empresarial, los negocios ubicados en las zonas por donde transitaron los manifestantes tuvieron que tomar medidas de protección para resguardar sus instalaciones y a sus trabajadores.

Gutiérrez Camposeco señaló que el sector privado destinó 25 millones 590 mil pesos para colocar vallas y tapiales, además de contratar servicios adicionales de seguridad.

“El sector privado tuvo que realizar un gasto de $25 millones 590 mil pesos para la instalación de vallas, tapiales y la contratación de servicios adicionales de seguridad que pudieran proteger a sus colaboradores y resguardar sus establecimientos”, afirmó el dirigente empresarial.

De esta manera, la Canaco CDMX señaló que las afectaciones económicas no se limitaron a los ingresos que los comercios dejaron de obtener, sino que también incluyeron los recursos destinados para proteger los establecimientos ante posibles incidentes.

El presidente de la Canaco CDMX consideró inaceptable que los negocios establecidos, que cumplen con sus obligaciones fiscales y contribuyen al desarrollo económico de la capital, tengan que asumir costos derivados de actos vandálicos registrados durante movilizaciones.

La Cámara de Comercio condenó los actos de violencia y los destrozos que, según el organismo, fueron cometidos por grupos radicales como el Bloque Negro.

De acuerdo con la Canaco CDMX, estos hechos habrían generado pérdidas adicionales estimadas entre un millón y un millón 500 mil pesos.

La institución señaló que estos daños se suman a las ventas no realizadas y a los gastos que los establecimientos tuvieron que asumir para proteger sus instalaciones.

La Canaco CDMX aclaró que mantiene su respeto hacia las personas que participaron de manera pacífica en la movilización para conmemorar el 58 aniversario de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas.

Sin embargo, el organismo empresarial reprobó los actos vandálicos que, señaló, afectaron actividades comerciales y vulneraron el derecho al trabajo, la libre movilidad y la seguridad patrimonial de los propietarios de negocios.

Para la Cámara de Comercio, las afectaciones alcanzaron a establecimientos que dependen de su actividad diaria para mantener sus operaciones y fuentes de empleo.

Piden reforzar prevención

Ante las pérdidas registradas, la Canaco CDMX hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar la aplicación de la ley durante este tipo de movilizaciones.

El organismo también planteó la necesidad de diseñar mecanismos de apoyo o compensación para los comerciantes formales que resultan afectados por estos acontecimientos.

La Cámara de Comercio señaló que el objetivo es evitar que los negocios tengan que asumir cada año los costos derivados del cierre anticipado de sus establecimientos, las ventas que dejan de realizar y las medidas adicionales de seguridad que implementan para proteger sus instalaciones.

Con las cifras reportadas por el organismo empresarial, las pérdidas por ventas no realizadas y el gasto destinado a medidas de protección representan una afectación económica superior a los 48 millones de pesos para el sector comercial involucrado.