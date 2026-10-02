Resumen de la marcha del 2 de octubre: saldo, bloque negro y más (Estrella Josento)

A 58 años de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un total de 8 mil personas salieron a las calles a marcar desde la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo.

“2 de octubre no se olvida”, “Ni perdono, ni olvido” eran algunas de las consignas que se escuchaban durante su recorrido.

¿Qué pasó con el bloque negro?

Durante la marcha se reportaron actos vandálicos como pintas y saqueos durante el trayecto hacia el punto final; una vez en la Plaza de la Constitución se realizaron lanzamientos de bengalas, piedras y petardos con el fin de derribar las vallas que cubrían Palacio Nacional.

Una persona resultó herida después de que una bomba molotov explotara en su mano, al momento fue atendido y llevado al hospital por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Enfrentamiento con policías

A lo largo del día estudiantes denunciaban encapsulamientos y agresiones físicas y verbales por parte de los cuerpos policiales, además del despojo de sus pertenencias como mochilas y celulares.

🇲🇽👊 En el marco de las movilizaciones por el 2 de octubre, se reportó un incidente por un estudiante y varios elementos a las afueras del metro Tlatelolco de la CDMX.



📅👉 El hecho ocurrió previo a las concentraciones programadas, en medio del despliegue en la capital.#CDMX… pic.twitter.com/1BFCIndZsv — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 2, 2026

Asimismo, no solo los estudiantes fueron víctimas por parte de cuerpos de seguridad, sino que también periodistas independientes sufrieron agresiones físicas previos a su salida en Tlatelolco, donde fueron despojados de sus pertenencias personales así como herramientas de trabajos.

👆Durante la cobertura de los hechos del 2 de octubre, periodistas informaron sobre incidentes con elementos de seguridad de la CDMX en Tlatelolco, previo al inicio de las movilizaciones.



👥 Durante los acontecimientos, según el testimonio del periodista Iván Ortiz del Sol de… pic.twitter.com/g2CHxpL5MI — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 2, 2026

Reporte de la SSC de CDMX

La secretaría informó que la marcha sucedió, en su mayoría, de manera pacífica.

Para proteger la integridad de las y los asistentes así como para salvaguardar a las personas que transitan, trabajan y habitan en la ciudad se desplegaron 900 elementos de las Policías de Sector y Metropolitanos, 200 de la Subsecretaría de Control de Tránsito para brindar seguridad vial, así como 180 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender a las 18 personas que resultaron heridas.

Fin de la marcha

Después de 3 horas de su inicio en la Plaza de las Tres Culturas, las personas empezaron a retirarse alrededor de las 19:00 horas del Zócalo, no obstante, la protesta por parte del bloque negro continuó en la zona.

Estado del servicio en del Metro y Metrobús

Por parte del Metro, la línea 2 en su estación Zócalo/Tenochtitlan se mantiene sin servicio temporalmente; además de tener avance lento en las línea 8,9 y B ocasionado por lluvias.

Actualmente el Metrobús cuenta son servicio completo en todas sus líneas, pero la en las líneas 3, 4 y 7 presentan retraso en su serivicio por la presencia de manifestantes.